La Aemet pone sobre aviso a estas zonas de Castilla y León por fuertes nevadas y espesas nieblas

El mes de diciembre ha empezado con fuerza en los meteorológico en España, en general, y en Castilla y León, en particular, con frío, osbre todo de madrugada con heladas importantes, pero también con lluvias, nieblas espesas y mucha nieve, sobre todo en las zonas de montaña.

Los amantes del deporte del esquí se frotan las manos ante la llegada del Puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción por las nevadas que están cayendo y que posibilitarán la apertura de numerosas estaciones invernales.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) habla de que el día amanecerá nuboso con precipitaciones débiles dispersas, más probables y generalizadas de madrugada en el Sistema Central y por la noche en el noroeste montañoso.

Además, advierte de que la cota de la nieve se va a situar en los 900 metros subiendo a 1300 y a 1600 a lo largo de la jornada.

Asimismo, hay probabilidad de brumas y bancos de niebla.

Las temperaturas mínimas en descenso, que rondarán elos dos bajos cero en las capitales de provincia salvo en Salamanca donde se quedarán en 0 grados, mientras que las máximas sin cambios en general, con Salamanca y Zamora marcando la más alta, con 10 grados durante las horas centrales del día.

Se esperan también heladas débiles, que localmente pueden ser moderadas, sobre todo en zonas altas.

El viento soplará del oeste al suroeste, y será flojo con intervalos de moderado.

Pero como decíamos antes, el protagonista del día será la nieve y la Aemet ha lanzado hasta cinco avisos por fuertes nevadas y nieblas en otras tantas provincias.

Por un lado, en el sistema central de Ávila y Segovia se ha lanzado un aviso por la probabilidad de que se acumulen hasta cinco centímetros de nieve durante 24 horas entre 1.100 y 1.200 metros.

Y, por otro, en las mesetas de Burgos, Valladolid y Palencia se ha emitido otros tres avisos por nieblas espesas con visibilidad hasta cien metros.

Se espera que este patrón meteorológico se mantenga durante los próximos días, con episodios de nieve en zonas de montaña y en algunas áreas de meseta, además de lluvias que afectarán a buena parte del territorio y heladas en distintas regiones.