Aunque la ola de calor tiene fecha fin, las temperaturas siguen subiendo: la alerta de la AEMET

La intensa ola de calor que ha golpeado a España en los últimos días podría tener los días contados. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio de temperaturas extremas se extenderá, como mínimo, hasta el próximo jueves. Sin embargo, antes de que llegue el esperado descenso, buena parte del país aún registrará máximas muy elevadas e, incluso, más altas que las actuales, con tormentas aisladas en algunas regiones.

39 provincias bajo aviso por calor y tormentas

Este viernes, 39 provincias permanecen en alerta por altas temperaturas y riesgo de tormentas. De ellas, 13 están en nivel naranja (riesgo importante), con máximas que podrían alcanzar los 41 ºC en puntos como Córdoba, Jaén, Zaragoza o Toledo.

Las previsiones para los próximos días indican que la mitad sur y el noreste peninsular sufrirán una nueva subida térmica, superando los 40 ºC en valles como el del Guadalquivir, Guadiana y Ebro. Según la Aemet, durante el fin de semana podrían alcanzarse 42-44 ºC en zonas del cuadrante sur y noreste, especialmente el sábado y domingo. Entre las regiones más afectadas estarán Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Aragón, así como las depresiones del Miño y del Tajo.

En el norte, con especial incidencia en País Vasco y Galicia, el incremento de temperaturas se notará a partir del domingo. Además, las mínimas seguirán siendo muy altas, con noches tropicales que no bajarán de 24 o 25 grados en ciudades como Madrid, Córdoba o Murcia, y que podrían darse también en el nordeste desde el viernes.

Tormentas puntuales y medidas de prevención

El calor extremo se combinará con episodios de inestabilidad atmosférica que favorecerán tormentas aisladas. Granada y Jaén ya cuentan con avisos por fenómenos tormentosos, que el viernes podrían extenderse a provincias cercanas al Sistema Ibérico y la zona centro. Aunque serán breves y localizados, podrían venir acompañados de rachas de viento muy fuertes y abundante aparato eléctrico.

Si se cumplen las previsiones, la ola de calor perderá intensidad a partir del miércoles. "Temperaturas muy altas: máximas de hasta 41-43 °C y mínimas de 23-25 °C en las áreas más cálidas. El episodio afectará a buena parte de la Península y a Canarias hasta, al menos, el miércoles 13", señaló la Aemet en su cuenta de X.

Desde la Aemet y los servicios de emergencia se insiste en tomar precauciones: evitar la actividad física en las horas centrales, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a niños, mayores y personas vulnerables. También se recuerda la importancia de seguir los avisos meteorológicos y consultar las actualizaciones diarias.