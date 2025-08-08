Sección patrocinada por
Galicia
Una intensa niebla refresca la costa de Galicia durante lo peor de la segunda ola de calor de este verano
Un manto de bruma atlántica ha cubierto las Rías Baixas este jueves, reduciendo drásticamente las temperaturas y ofreciendo un espectacular contraste con el sofocante calor que afecta al interior de la comunidad
La niebla, procedente del océano Atlantico, comenzó su avance durante la madrugada de este viernes desde la isla de Ons, extendiéndose por la ría de Pontevedra y creando un impresionante efecto visual. En localidades como Sanxenxo o Poio, la visibilidad se redujo a apenas unos metros, mientras que en playas como A Lanzada o Samil (Vigo), el ambiente se tornó inusualmente fresco, con temperaturas que rondaban los 24 ºC, un alivio frente a los 37 ºC registrados días atrás.
Un respiro efímero en medio del calor extremo
Mientras la costa disfrutaba de este fenómeno, el interior de Galicia seguía sufriendo las altas temperaturas. MeteoGalicia mantenía alertas naranja en 74 municipios, principalmente en Ourense, donde se esperaban máximas de 39 ºC, y alerta amarilla en otras ocho zonas. La bruma, sin embargo, no llegó a penetrar en estas áreas, dejando claro el contraste climático entre el litoral y las comarcas del interior.
A pesar de su breve duración, la niebla dejó imágenes sorprendentes, como la de la playa de Samil completamente cubierta, con la isla de Toralla casi invisible. Los datos meteorológicos confirmaron el descenso térmico, con mínimas de 14,1 ºC en Ons y máximas que no superaron los 18,3 ºC en algunos puntos costeros. Un respiro inesperado en un verano que sigue batiendo récords de calor.
