Acceso

Andalucía

Meteorología

Así arranca el tiempo este octubre en Andalucía

Miércoles nuboso y con temperaturas máximas en ascenso

Sevilla, 28/09/2025. Imagen del cielo de Sevilla hoy Domingo en un día de cambios de temperatura y pequeños chubascos. EFE / David Arjona.
Tiempo en SevillaDAVID ARJONAAgencia EFE
  • Redacción Andalucía
Sevilla Creada:
Última actualización:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Andalucía intervalos de cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, más probables por la tarde en las sierras Béticas y la vertiente mediterránea.

Se esperan, además, brumas matinales, según el pronóstico de la Aemet.

Las temperaturas mínimas registrarán ligeros cambios y las máximas subirán en general, siendo la más alta prevista de 31 grados en Sevilla, seguida de Córdoba, donde se alcanzarán los 30 grados.

Los vientos soplarán flojos a moderados de levante en el litoral mediterráneo y Cádiz; en el resto, vientos flojos variables, soplando ocasionalmente moderados de componente sur por la tarde.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas