Así arranca el tiempo este octubre en Andalucía
Miércoles nuboso y con temperaturas máximas en ascenso
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Andalucía intervalos de cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, más probables por la tarde en las sierras Béticas y la vertiente mediterránea.
Se esperan, además, brumas matinales, según el pronóstico de la Aemet.
Las temperaturas mínimas registrarán ligeros cambios y las máximas subirán en general, siendo la más alta prevista de 31 grados en Sevilla, seguida de Córdoba, donde se alcanzarán los 30 grados.
Los vientos soplarán flojos a moderados de levante en el litoral mediterráneo y Cádiz; en el resto, vientos flojos variables, soplando ocasionalmente moderados de componente sur por la tarde.
