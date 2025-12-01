Diciembre se estrena en Madrid con un bajón térmico a la espera de las lluvias

Diciembre comienza en la Comunidad de Madrid con frío, mucho frío, y muy pronto también se unirán a ese escenario las lluvias. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la región para este lunes apunta a cielos velados de nubes altas y temperaturas mínimas en descenso, excepto en la Sierra.

Las temperaturas máximas irán en ascenso en zonas altas del Sistema central y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Además, habrá heladas débiles generalizadas, que serán moderadas en cumbres de la Sierra. El viento será flojo con variables.

Los termómetros oscilarán entre los 1ºC y los 12ºC en Madrid; los -2ºC y 12ºC en Alcalá de Henares; los 0ºC y los 13ºC en Aranjuez; los -1ºC y los 10ºC en Collado Villalba; los 2ºC y los 12ºC en Getafe y 2ºC y los 12ºC en Navalcarnero.

Mañana martes está prevista la llegada de un frente de lluvias que dejarán precipitaciones en la región. Un avance de lo que llegará a final de semana, con lluvias que se mantendrán hasta el lunes de la próxima semana.