Jorge Rey pone en alerta a toda España: "Un lengüetazo de frío polar llega a España"

La inestabilidad se ha apoderado del otoño en este 2025. Y es que el mes de noviembre ha sufrido temperaturas atípicas comparado con otros años, sorprendiendo a muchos ciudadanos que ha retrasado la época de abrigo.

Sin embargo, desde la pasada semana, los termómetros han dado un vuelco. Una masa de aire ártico ha traído el frío invernal a casi todos los puntos de España, dejando ahora sí temperaturas más propias de esta estación.

Unas temperaturas que parece que ya no van a cambiar, tal y como señala Jorge Rey en su último vídeo. Según explica, una masa de aire frío está por llegar a España de cara a este fin de semana, dejando que los termómetros alcancen cifras muy frías para este final de noviembre.

Así surgió la figura de Jorge Rey

Aunque puede parecer desconocido para muchos, este aficionado a la meteorología es seguido por miles de personas. Se trata de un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos que ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Se esperan precipitaciones en toda España

El último fin de semana de noviembre va a pasar por agua. Jorge Rey muestra a sus seguidores a través de los modelos que se espera la llegada de borrascas atlánticas que van a alimentar las lluvias en muchos puntos del país.

Unas precipitaciones que alcanzarán la península a partir del sábado y que azotarán la zona norte del país, en especial a regiones como Galicia, Asturias y Castilla y León. Ya el domingo, este temporal alcanzará el resto de España, trasladándose a zonas como Cataluña, Aragón o Baleares.

De cara al lunes, estas lluvias se relajarán, pero se espera, según apunta Jorge Rey, que el martes regresen con fuerza debido a la llegada de más borrascas.

El frío polar ha llegado para quedarse

No obstante, las predicciones más crudas tienen que ver con las temperaturas. Este domingo, un lengüetazo de frío polar pasará por encima de España, dejando heladas en algunos puntos de España. Un temporal que se trasladará a la semana que viene y que dejara temperaturas muy bajas en gran parte de España.

Aún así, el experto señala que en diciembre España sufrirá un anticiclón. Sin dar más detalles sobre ello, Rey explica que el tiempo durante la primera quincena estará marcada por "un anticiclón estanco que nos deje nieblas, heladas, pero temperaturas máximas agradables".