La Junta Electoral ordena la retirada de redes de la campaña ‘Illa de Estabilidade”.

La Junta Electoral de Galicia ha estimado una denuncia del PSdeG contra el PPdeG por la difusión en redes sociales del vídeo titulado 'Illa de Estabilidade' al considerar que tiene connotaciones "electoralistas". No obstante, no aprecia motivos suficientes para incoar un procedimiento sancionador.

La denuncia del PSdeG remarca que el vídeo contiene frases con "un claro carácter electoralista junto con el lema y las siglas empleadas por el PP" que no puede ser considerado "actividad ordinaria de un partido".

Los populares alegaron empleando, entre otros argumentos, que el vídeo no está financiado por ningún poder público ni contiene alusiones a logros obtenidos por estos.

Asimismo, sostenían que el contenido "carece de poder persuasivo" y "no contiene petición de voto, ni se hacen promesas de futuro, ni se alude al programa electoral, ni contienen fotografías de candidatos a las elecciones".

Frente a esto, el organismo electoral entiende que "el hecho de que no se pida expresamente el voto del elector no es motivo para no considerar como propaganda electoral cualquier actividad que directa o indirectamente pretenda la captación de votos".

En el presente caso, sostiene, se incluyen mensajes que reflejan la intención de persuadir al elector en orden a apoyar a dicha formación política.

Además, la Junta Electoral incide en que, tras la emisión del vídeo en redes sociales, se incorporó una respuesta de la secretaria general del PPdeG y candidata por A Coruña, Paula Prado, que reza: "El Gobierno de la Xunta y PPdeG han cumnplido con Galicia. Tenemos motivos suficientes para revalidar la mayoría absoluta".

Por todo ello, se exige la retirada de la campaña aunque no aprecian "motivos suficientes" para incoar un proceso sancionador.