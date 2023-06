Feijóo sitúa a las familias como eje de su programa: Educación infantil gratuita, bonificaciones fiscales y banco de horas en el trabajo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo fija a las familias en el epicentro de su programa electoral para las elecciones generales del 23 de julio, y se compromete a "hacer buenas políticas" para ellas. "El PP es el partido de las familias y lo vamos a seguir siendo", garantizó en un acto en Salamanca junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra o la vicesecretaría de políticas sociales del partido, Carmen Fúnez.

Rodeado de familias, Feijóo destacó sus propuestas para incentivar la natalidad con el fin de que «España sea un buen lugar para nacer» porque tener un hijo «no puede ser un lujo». Por ello, el presidente del PP ha anunciado que aumentará los permisos de maternidad y paternidad hasta las 26 semanas en el caso de las familias monoparentales, la bonificación a las empresas cuando contraten a una madre y lo hagan de forma indefinida -una medida que pretende atajar la brecha salarial que existe cuando una mujer es madre- y volvió a reiterar su compromiso de desplegar un plan conjunto entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas para que la educación de 0 a 3 años sea gratis en toda España. Además, apuesta por "reforzar los servicios de reproducción asistida en la Sanidad, aumentar la cuantía y el alcance de la prestación por hijo a cargo, que se podrá cobrar desde el quinto mes del embarazo; e incrementar el mínimo familiar del IRPF atribuido al segundo hijo".

En cuanto a la conciliación apuesta por una mayor flexibilidad en materia laboral: garantizar el permiso de cuatro meses para los padres antes de que los hijos tengan ocho años, fijar un permiso para cuidadores de cinco días laborales al año o promover un banco de horas que los empleados puedan "administrar libremente" con la empresa en función de sus necesidades.

También, destacó que se dirigirá a los agentes sociales para concretar, con empresas y organizaciones sindicales en el ámbito del diálogo social, la implementación de este "gran pacto" por la conciliación, por la infancia y por la maternidad y la paternidad, frente a cinco años de Sánchez "con un listado interminable de tipos de familia, pero uno muy pequeño de ayudas".

También propone un Plan específico para las familias numerosas que, entre otras cosas, permita mantener el título de familia numerosa hasta que el último de los hijos cumpla 26 años porque "es de justicia que las familias no pierdan las bonificaciones sociales de las que disponen". Del mismo modo, abogó por que a partir del cuarto hijo se reconozca a las familias numerosas como de categoría especial y por reducir del 21 al 10% el IVA para la compra de vehículos destinados a las mismas.

En educación y en formación, defiende abrir más tiempo los colegios; garantizar la escolarización de los alumnos de educación especial, y que se realice conforme a los deseos de sus padres; y garantizar la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, cofinanciada entre el Gobierno central y las Comunidades. Adviertió de que "no se pueden cerrar los colegios de educación especial porque a la ministra de turno se le ocurra que no le gustan".

Pero estas medidas no se quedan ahí y, el presidente del PP señaló que todas estas medidas de apoyo integral a las familias se ampliarán con muchas más, como la necesidad de derogar la Ley trans para sustituirla por otra

En juego el modelo de país

El líder del PP destacó que el 23-J "está en juego" el modelo que queremos para nuestro país y nuestros hijos: "No se trata de cambiar por cambiar el Gobierno, sino de garantizar los modelos de sociedad que tenemos en nuestro país y ayudarles; no imponerles nuestras ideologías". Por ello, aseguró que "no quiero que nadie imponga cuál es el modelo familiar correcto o incorrecto. Los partidos y las Administraciones debemos estar para apoyar a los ciudadanos y a las familias", incidió.

Asimismo, reprochó a "Sánchez que ha sido mucho más prolífico en eslóganes que en medidas", lo que ha propiciado que su gestión se defina por "la división social y el enfrentamiento, mucha ideología y mucha pancarta y pocas medidas efectivas, y un olvido imperdonable de las necesidades reales de las familias españolas". Destaca que al Gobierno de Sánchez tampoco se le ha conocido una sola propuesta sobre Reto Demográfico en cinco años.

Pone en valor "poder compartir reflexiones con la sociedad civil y salir a la calle, mientras otros políticos siguen encasillados en actos en los que se exige previamente la identificación".