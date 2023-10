Marta Pombo, emocionada en sus redes sociales: "Quiero repetir el día de ayer"

El sábado 21 de octubre comenzaba uno de los días más esperados para la familia Pombo. Y es que tras meses de preparación Marta Pombo y Luis Zamalloa se daban el ‘sí quiero’ rodeados de amigos y familiares. Un enlace que tuvo tras de sí una celebración que se alargó hasta altas horas de la madrugada.

Una celebración que tuvo detalles únicos y que emocionó a más de uno. La propia Marta Pombo continúa con esa emoción en el cuerpo y, aunque ya sea oficial, aún no se puede creer todo lo que vivió con Luis Zamalloa. De esta manera se pronunciaba desde sus redes sociales afirmando que ambos están “como en una nube, como si todavía estuviéramos flotando y no hemos tocado el suelo”.

La ceremonia contó con momentos para recordar toda la vida, como el discurso que hizo el novio o la doble celebración que tuvieron para el cumpleaños de su hija Matilde. “Ni en mis mejores sueños podía imaginar un día así. Fue tan bonito, tan especial”, proseguía contando Marta a sus seguidores que define su día como “una montaña rusa” en la que pudo compartir sus emociones con todos los que estaban celebrando el gran día con ellos.

Lugar de la ceremonia de Marta Pombo y Luis Zamalloa Instagram

La ceremonia tuvo lugar a mediodía en La Borda del Mentidero, en las afueras de Madrid y para hacerlo aún más especial incluyeron un regalo muy particular para cada uno de los invitados. Se trataba de dibujos personalizados que era creado por un diseñador que la pareja había contratado para la ocasión. Esa no fue la única sorpresa de la noche, pues Marta Pombo había planeado lucir un segundo vestido para la ocasión que se puso una vez dio comienzo la celebración. También disponían de un Candy bar y una zona de karaoke en el que la novia deslumbró al estilo de Mamma Mia! Here We Go Again.

Marta Pombo cantando Mamma Mia en su boda. Instagram

Marta Pombo regresa junto a su marido y su hija al lugar de su boda. Instagram

En su primera comida como marido y mujer han decidido regresar en familia al mismo lugar en el que se casaron. Desde sus redes sociales Marta Pombo es incapaz de contener las lágrimas por los recuerdos del día de ayer y no ver a su gente con ella. “Quiero repetir el diazo de ayer”, afirma a sus seguidores haciendo evidente la “nostalgia” que siente desde ya por el día de su boda.