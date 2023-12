Andrés Puertas: “Las empresas tienden a integrar una centralita cloud con sus ERP u otros softwares de gestión empresarial”

El avance de la tecnología también ha incidido en la forma que tienen las empresas a la hora de comunicarse con sus clientes, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una transición hacia la VoIP?

Las líneas de cobre están desapareciendo, ya viene siendo así desde hace unos años, eso empuja a las empresas hacia tecnologías basadas en VoIP. Además, los costes de tráfico telefónico son inmensamente más caros para quien mantiene líneas RDSI, el mantenimiento es mucho más rápido y cómodo, antes en casos de incidencia había que desplazarse al domicilio de la empresa afectada y ahora es absolutamente innecesario ya que físicamente no hay “líneas” y se hace todo remotamente, es una evolución natural del segmento de las telecomunicaciones, la transición comenzó hace más de 10 años.

Por tanto, estamos delante de las centralitas 4.0, centralitas de nueva generación…

Es un salto de calidad, con las centralitas convencionales había ciertas limitaciones, pero como no había alternativa, no quedaba otra opción que aceptarlas, un ejemplo: Si una empresa quería financiar la compra de una centralita mediante un renting, quedaba supeditado a un análisis de riesgo de la financiera, exponiéndose a que su solicitud resultara denegada, las empresas de nueva creación no podían optar a formatos de pago con renting hasta alcanzar dos años fiscales presentados, eso dificultaba mucho su crecimiento, las centralitas Cloud nos aportaron flexibilidad económica ya que su formato de pago es un “pago por uso”, una cuota mensual lo que permite a cualquier mercantil, sea de nueva creación o esté pasando por un momento delicado financieramente tener acceso como cualquier otra empresa a una centralita telefónica, algo fundamental para cualquier negocio.

En la parte más tecnológica también se ha evolucionado mucho, el ejemplo lo tenemos en el periodo del confinamiento: aquellas empresas que tenían centralita Cloud y servidores Cloud pudieron continuar su actividad desde sus domicilios, tuvieron la posibilidad de atender y realizar todas las llamadas entrantes y salientes como en cualquier día ordinario, con sus números de siempre y sin sobrecostes, aquellos que no tenían acceso a la tecnología Cloud simplemente tuvieron que respetar el confinamiento y quedarse en sus casas y sin poder hacer mucho más que lamentarse.

¿Se pueden disfrutar de las ventajas de una centralita VoIP sin renunciar a la centralita “convencional”?

Efectivamente, hay tipologías de empresas que se les hace más cómodo o más rentable mantener su estructura convencional, por ejemplo los hoteles, son arquitecturas con muchos teléfonos, una para cada habitación, pero que apenas se utilizan ya que sus huéspedes optan por usar sus smartphones, para esos casos les dotamos de un troncal de canales VoIP conectado a su centralita, consiguiendo eliminar las sempiternas líneas RDSI y sus altos costes de cuotas mensuales y de mantenimientos asociados a ellas.

También hay casos de empresas que aún no han finalizado sus compromisos de renting de sus centralitas y deben posponer la decisión de evolucionar hacia una centralita virtual, para esos casos también se puede sacar provecho de la VoIP atendiendo la solución anterior.

El cloud computing ha vivido un ascenso imparable en los últimos años en toda organización que se precie, ¿cuáles son sus ventajas y por qué hay empresas que se resisten aún a adoptar esta manera de trabajar?

La gente es perezosa ante los cambios, lo van posponiendo hasta que se hace inevitable, la edad de quien toma las decisiones también influye, las empresas donde ese tipo de decisiones las toman personas jóvenes lo ven de una forma más natural, conocen mejor las soluciones Cloud y saben que es el camino a seguir.

Pero también existen los riesgos y más en un momento histórico de ciberataques…

Los ciberataques y las intrusiones se han dado siempre, tanto con sistemas convencionales como con sistemas Cloud, pero hay múltiples formas de prevenirlos, un operador de voz y de Cloud Computing debe enfocar todo el esfuerzo posible por dar la mayor seguridad en origen, pero el cliente también debe interesarse en poner la mayor seguridad en su empresa, es un esfuerzo compartido, si instalas en tu casa una puerta blindada pero te dejas la puerta abierta cuando te vas no sirve de nada, además de la seguridad puramente informática también existe formulas paralelas como límites de consumo diarios, ciberseguros que nos protejan tanto a operador como a usuario final, los delincuentes siempre atacan al confiado, si hacemos las cosas bien no seremos una opción.

Otra de las posibilidades que han vivido un auge sobre todo a raíz de las pandemias ha sido el teletrabajo, ¿en qué punto se han modernizado y qué pueden ofrecerles ya a los empleados de una organización?

Podemos emular un puesto de trabajo de tu oficina en tu domicilio, atender llamadas en el número corporativo, presentar ese número en llamadas salientes, números cortos de extensión, pleno acceso de cada usuario a su perfil administrativo y al ERP gracias a los servidores cloud; el cliente que nos llame tendrá la absoluta sensación de que estamos todos en la oficina pero en realidad estamos teletrabajando.

Por ejemplo en Pippol hemos implantado un día de teletrabajo para todos, con el confinamiento aprendimos que éramos igual de operativos y se decidió que los lunes todos teletrabajábamos, eso reduce sensiblemente problemas de tráfico, al estar las oficinas cerradas también reduce costes energéticos, paradójicamente es el día que todos llegamos puntuales al trabajo, las conclusiones son aplastantes: Personal feliz, empresa satisfecha con los resultados y además ayudamos al medio ambiente reduciendo nuestra huella de carbono.

¿Cuáles son los servicios de Pippol más demandados por las empresas?

Básicamente lo que más nos demandan es nuestra centralita Cloud, intentamos dar un servicio mucho más personalizado que los grandes operadores que debido a su tamaño no pueden focalizar en crear un perfil de producto para cada casuística, ellos tienen un producto a los cuales se deben adaptar los clientes, en nuestro caso intentamos mantener un perfil más orientado hacia personalizar el servicio a la necesidad real de cada cliente ya que la tecnología lo permite, nunca nos hemos encontrado dos empresas con las mismas necesidades y es importante aceptar que se debe dedicar tiempo para presentar un proyecto que cubra esas sensibilidades. Lo que más nos suelen demandan es integrar nuestra centralita Cloud con sus ERP´s, u otros software´s de gestión empresarial, focalizamos nuestro esfuerzo en adaptarnos completamente a las casuísticas y demandas del cliente.

Nuestra fuerza reside en que queremos un cliente seducido, las políticas de los grandes operadores es la de cliente cautivo, es decir: permanencias y productos calzados para que jamás puedan abandonar la relación mercantil por mala que sea.