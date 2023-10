Cómo saber que debes cambiar de ERP en tu empresa en 10 ejemplos

Un ERP (Enterprise Resource Planning) es un software que te permite tener controlada la gestión de tu empresa. Es una herramienta con la que se pueden manejar las diferentes partes de un negocio y obtener informes y reportes que ayuden a tener una visión analítica. Es un recurso que además logra agilizar y simplificar tareas optimizando los procesos de trabajo.

Por todas estas razones, contar con un ERP es indispensable para que tu empresas pueda ofrecer competitividad en un mundo cada vez mas digitalizado. Sin embargo, puede ocurrir que este software de gestión no responda a las necesidades de tu negocio y que sea necesario acudir a otras opciones que ofrezcan mejores prestaciones.

El ERP es incompatible

El ERP no debe presentar problemas de compatibilidad con el software o el hardware con el que trabajes. Esto puede afectar a la productividad ya que pueden producirse errores que entorpezcan al actividad de tu negocio. Lo mejor es contar con un ERP totalmente actualizado para evitar este tipo de situaciones.

No integra las distintas partes de tu negocio

Si cuentas con varios procesos de negocio, el ERP debe contar con la capacidad de integrarlos para poder responder a todas tus necesidades. Si no lo consigue se puede dar duplicidad de tareas y fallos en la gestión de datos. Por este motivo será necesario que encuentres otro ERP que sea capaz de englobar todos los sistemas de trabajo de tu empresa.

No ofrece prestaciones suficientes

Cualquier ERP cuenta con las prestaciones básicas como el control de inventarios y de ventas. Sin embargo puede ocurrir que estas funciones se queden cortas y necesites más opciones que se ajusten a las necesidades tu empresa. Si tu ERP no te ofrece un gran abanico de funcionalidades para que puedas elegir entonces debes plantear un cambio.

No ayuda al crecimiento de tu empresa

Si tu negocio crece tu ERP debe dar la respuesta adecuada. No tiene sentido seguir con un software de gestión que no responde cuando tu actividad de negocio aumenta. Se puede convertir en un obstáculo que limite tu crecimiento. Deberás encontrar un ERP que sea escalable que siga el ritmo de tu negocio.

El soporte técnico no es adecuado

Para que tu ERP no de ningún problema es necesario contar con el respaldo de un equipo técnico que te ayude a solucionar las posibles incidencias que puedan ocurrir. Si no cuentas con el soporte adecuado tu actividad se puede ver interrumpida de manera continuada afectando a la producción. Esta es una señal clara de que debes cambiar de ERP.

Presenta problemas de seguridad

Si tu ERP no está actualizado para hacer frente a los nuevos peligros que afectan a la ciberseguridad tienes un grave problema. Los datos de tu empresa pueden quedar expuestos a los ataques de los ciberdelincuentes. Es mejor no arriesgar y optar por un ERP robusto que ofrezca las suficiente garantías de protección de tu información sensible.

No ofrece una interfaz cómoda

Un ERP debe ser fácil de usar y debe contar con una interfaz fácil e intuitiva. Si para manejar este software de gestión se requiere de largos procesos de formación o cualquier funcionalidad necesita de una multitud de pasos para poder realizarla entonces se vuelve una herramienta poco práctica. Es necesario que cambies a un nuevo ERP que facilite al trabajo a los usuarios.

No puede procesar una gran cantidad de datos

La gestión de la información ocupa un lugar cada vez más importante en el funcionamiento de las empresas. Si tu ERP no cuenta con la capacidad de manejar una gran cantidad de datos hará que los proceso de trabajo se vuelvan más lentos.

Presenta problemas a la hora de actualizarse

Un ERP no actualizado puede ser un gran obstáculo para tu empresa. Esto es especialmente importante con los cambios de regulación que se pueden dar para la actividad empresarial. Si tu software de gestión empresarial no se adapta a estas nuevas situaciones puedes tener serios problemas.

Es muy costoso

Un ERP no debe suponer un gran coste para tu empresa. Es importante que compares entre las distintas opciones del mercado tanto los precios como las funcionalidades que ofrece. Existe una gran oferta de softwares de gestión y es muy probable que encuentres la que mejor se adapte a tus necesidades.