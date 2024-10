«La formación continua será necesaria por el impacto de la IA»

GAD3 ha realizado, en colaboración con Planeta Formación y Universidades, el primer barómetro transnacional sobre el empleo de la inteligencia artificial entre los universitarios de cuatro países diferentes.

¿Qué dato de todos los extraídos le ha llamado más la atención?

Cómo la misma tecnología se está incorporando en la sociedad de forma diferente. Colombia, un país de gente muy joven con un nivel de estudios elevado, está haciendo un gran empleo de la IA y Francia es muchísimo más precavida, viendo más las posibles amenazas que las oportunidades.

¿Cómo evitar esos riesgos?

En la época de la ilustración y del cientificismo, parecía que todo lo que era posible era bueno. Ahora ya sabemos, y lo hemos experimentado con la energía nuclear, que no es así. Evidentemente tiene que haber experimentación, pero no podemos pensar que todo lo que se pueda experimentar va a ser positivo para la humanidad.

¿Es bueno que haya legislación en tecnología?

Claramente tiene que haber regulación para ir protegiéndonos de empleos negativos de la IA.

¿Cuál sería el mayor riesgo?

Uno de los mayores riesgos es que somos mucho más vulnerables. La mayoría de los chips se están fabricando en un único país. Si Taiwán tiene problemas geopolíticos, va a impactar. Cuando hablamos de chip hablamos de nuestros vehículos y de cómo nos llega la comida a casa. Por eso la legislación es fundamental.

¿Cómo se puede equilibrar esa ética con no quedar atrás?

Buena parte de los resultados electorales tienen mucho que ver con esa regulación y un efecto farola: solo puede abarcar una parte muy pequeña del planeta. Si nos pasamos con esa sobrerregulación estás penalizando a las empresas europeas.

¿Cómo afecta la IA al trabajo demoscópico?

No ha hecho más que empezar y nos está revolucionando todo. la forma de trabajar es muchísimo más rápida. El coste de programación y de gestión se ha reducido muchísimo. En el mundo de las encuestas todavía seguimos funcionando de manera arcaica, con horquillas y márgenes de error. Eso es de la estadística del siglo XX, cuando no existían ni siquiera los ordenadores. Con la gestión de datos actual, estamos creando modelos y simulaciones en los que no tienen sentido esos conceptos del siglo XX.

¿Podría la IA adivinar el resultado de unas elecciones?

No lo puede adivinar porque son decisiones humanas. La estadística se basa en la probabilidad. La inteligencia generativa igual. Es pura matemática. Le llamamos inteligencia artificial cuando en realidad debería ser memoria artificial. El ordenador procesa mucho más rápido que un cerebro humano. Cualquier IA puede alucinar, se inventa cosas, pero no comete faltas de ortografía. En todo caso, los datos solo responden a lo que tú preguntas. Lo más importante del ser humano no es la memoria, es la imaginación. Un analista de datos es mejor analista si lee novelas que si lee no ficción.

¿Cómo podemos utilizar la IA para nuestro propio beneficio en el trabajo?

Hay que perder todo el miedo a ir utilizando siempre lo último en IA. La única forma de que no te domine es conocerla.

¿Cómo va a impactar en la formación?

La IA va a impactar en todas las carreras universitarias. El mundo de la educación va a cambiar entero. Uno de los temas fundamentales es que prácticamente todas las profesiones van a necesitar formación continua.

¿Cómo se tienen que adaptar las escuelas de formación?

La formación universitaria va a ser cada vez más breve, pero vamos a tener que estar reciclándonos de forma permanente. La digitalización va a hacer que mucha gente de 65-70 años tenga mucho que aportar.

¿Desde qué edad se puede o debe empezar a enseñar IA?

Hay un consenso muy claro de que la pantalla para un niño de menos de tres años es peor que la droga, así que no antes de los 16 porque tienen que tener conciencia de cómo está trabajando la IA.

¿Qué medidas se pueden tomar para mitigar los impactos negativos?

Dentro de 10 años muy buena parte de las de las carreras que habrá no existen ahora. No va a impactar tanto en nuevos grados, nuevas titulaciones, como en nuevas tareas dentro de cada área.

¿Utilizan chatbots para hacer encuestas?

A día de hoy, no. No hay nada que pueda sustituir a una entrevista de un humano con un humano. Nada. En investigación, todos los avances tecnológicos están reforzando el papel del encuestador o del analista. No lo está sustituyendo, lo está complementando. Un buen entrevistador es como un buen médico, y sabe quién le está mintiendo, porque es que al final es su trabajo.

Conocer la IA para que no nos domine

►Presidente y fundador de GAD3, consultora de investigación y comunicación, con amplia experiencia en la realización de investigaciones sociológicas y en el asesoramiento estratégico para la implementación de políticas empresariales y públicas, Michavila es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y Máster en Estadística por la Universidad Complutense de Madrid. Cree que los investigadores, como los programadores, serán mejores gracias a la IA, que les complementa en su trabajo.