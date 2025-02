La mayor parte del territorio de Guinea Ecuatorial es superficie forestal. En su mayor, parte bosques primarios inalterados por la actividad humana que pueden suponer una fuente de ingresos para el país como receptor de derechos de emisión y de turismo de naturaleza. Mientras que la agricultura, actualmente, está enfocada sobre todo al autoconsumo.

Cuestiones como si es posible compatibilizar la conservación del bosque primario con el desarrollo de la actividad agrícola y maderera, las posibilidades comerciales y de cooperación entre Guinea Ecuatorial y España, etc., son interrogantes para los que se buscó respuesta en la mesa de debate convocada por La Razón bajo el título «Guinea Ecuatorial la naturaleza en su esplendor». En ella compartieron su conocimiento y experiencia sobre el terreno Francisco J. Cabezas, profesor del departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la UCM que participó en el proyecto «Flora de Guinea Ecuatorial» como investigador del real Jardín Botánico del CSIC; Silvia Carvalho, CEO de KBCF Consultores; Terenciano Ondo Abaga Nchama, CEO de Afrom Exportaciones y Jesús Suso, CEO de Avante y fue moderado por Eva Martínez Rull, redactora del V de Viernes de La Razón.

En su primera intervención todos explicaron su vinculación con Guinea Ecuatorial. El empresario Jesús Suso refirió una conversación con el embajador del país africano en España «aprecié que había una gran oportunidad de mercado, pero y prácticamente nada en marketing y publicidad. Abrimos allí una oficina de Avante y, la verdad, más allá de lo profesional mi experiencia allí es que es un país apasionante. Es un como trocito de España en el centro de África, un sitio especial».

Terenciano Ondo Abaga Nchama, como natural de Guinea Ecuatorial, «siempre he estado vinculado a España por residencia, por trabajo y familia. Además, como empresario, trato de crear un puente entre Guinea de España y España e interconectar otra vez lo que históricamente ha sido una misma cultura representada en el centro de África. En la práctica, exportar la marca gastronómica española a esa zona del mundo para el canal hostelería y, de otro lado, fomentar la introducción de productos agrícolas de Guinea Ecuatorial en Europa a través de España».

Sara Carballo, destacó que «como empresa consultora financiera, para nosotros, Guinea Ecuatorial es un país estratégico, tanto por su relación histórica con España como por su situación en el centro de África, tiene muchas posibilidades de desarrollo, específicamente en lo que se refiere a conservación de la naturaleza y agrícola. Pero también en energías renovables, como es la eólica».

Lo que está por hacer

Francisco J. Cabezas, relató que, «como investigador del CSIC y actualmente en la Universidad Complutense, he estado vinculado al estudio de la diversidad vegetal de Guinea Ecuatorial, donde aterricé por primera vez en 2001 y desde entonces he continuado vinculado personal y profesionalmente a al país a través de instituciones responsables de la conservación, y de la educación y en proyectos educativos a todos los niveles. Enfocados sobre todo a la toma de importancia de incluir la biodiversidad y la naturaleza dentro de todos los planes y proyectos de desarrollo».

Una de las tareas pendientes que tiene el país es, según Cabezas «seguir avanzando en disponer de un inventario general de la biodiversidad, específicamente la flora. Es fundamental para conseguir definir estrategias de conservación y hacer proyectos estables. Pensamos que debe haber entre 4.500 y 6.000 especies de flora. Sería tan rica como la Península Ibérica, con la diferencia de que la superficie de Guinea equivale a Galicia». Para Cabezas, «desde el punto de vista turístico, la conservación tiene un potencial inmenso de cara al desarrollo de infraestructuras, proyectos y empresas centrados en la naturaleza».

Por su parte, Jesús Suso destacó que «Guinea podría ser como la Costa Rica africana. Su naturaleza puede ser un recurso económico de futuro equivalente a lo que ha sido el petróleo». En cuanto al desarrollo agrícola «tiene un potencial casi infinito. Es uno de los países más fértiles del mundo, pero importa más del 90% de lo que come. Es una contradicción». Y subrayaba que «la inmensa mayoría de las explotaciones agrícolas son de subsistencia y para vender en los mercados más próximos». En lo que a energía se refiere, «actualmente, el gobierno de Guinea tiene un plan con 2035 en el horizonte para diversificar la economía y dejar de depender absolutamente del petróleo y el gas, y tienen un potencial de energías renovables brutal. Por lo que están muy receptivos a que puedan llegar empresas a establecerse y a generar inversiones en este sector».

Silvia Carvallo, considera que «para que esas oportunidades sean realidad es necesario crear lazos más estables con las empresas privadas de todos los ámbitos ya mencionados, agrícola, medio ambiente y energía, porque son las que pueden ayudar a hacer crecer un país. Un plan son intenciones escritas, pero hace falta ponerlas en desarrollo y arrancarlas».

Terenciano Ondo, ponía el acento en la necesidad de «contar con instrumentos, además de con personas. En Guinea la voluntad política existe, pero necesita dotarse del esqueleto que haga funcionar la máquina. En agricultura, por ejemplo, cultivos como la piña no tienen salida porque no contamos con las infraestructuras necesarias: cámaras de conservación de alimentos, certificadoras para cumplir con las normativas exigidas por los mercados. Y con el cacao pasa igual, al no tener certificados no se valora. Por tanto, -concluye- no existen incentivos o expectativas para el empresario local para comercializar sus productos. Y, sin embargo, además del interno tenemos un mercado exterior potencial en África central

de más de 500 millones de personas». Por eso, considera necesario «que se actualicen las entidad encargadas de coordinar la producción y la comercialización. Y a los potenciales inversores que colaboren con la creación y construcción de esos recursos, a crear una estructura productiva sólida y a ayudar, porque nosotros somos muy receptivos».

Destacados

“El medio ambiente puede ser un recurso económico para el futuro de Guinea equivalente a lo que ha sido el petróleo”

Jesús Suso

“Tenemos los planes y la voluntad, pero hace falta dotar al sistema de músculo para que haga funcionar la máquina”

Terenciano Ondo Abaga

“Por su relación histórica con España y su situación en África tiene muchas posibilidades de desarrollo”

Sara Carballo

“La naturaleza guineana alberga de 4.400 a 6.000 especies de flora. Su conservación es una baza turística enorme”

Francisco J. Cabezas