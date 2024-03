Primeras app españolas para las Vision Pro

Bien por aquello de «quien golpea primero, golpea dos veces», bien por no querer fiarse más que de lo que uno experimenta y ve con sus propios ojos, varias empresas españolas se han hecho ya con alguna unidad de las Apple Vision Pro, la propuesta de la compañía de la manzana para la Realidad Mixta (que combina las realidades aumentadas y virtuales con la física) y que ni están en España ni ha fecha oficial de lanzamiento.

No solo eso, sino que estas empresas están empezando ya a desarrollar aplicaciones o pruebas de concepto para un dispositivo que arroja esperanzas, pero también muchas cautelas.

Educación o juegos

Estos primeros desarrollos españoles son muy diversos; mientras algunas empresas apuestan más por un uso profesional de estas gafas, hay quien cree que abre nuevas posibilidades en el terreno de los videojuegos y las experiencias educativas, mientras que otros creen que sanidad o educación son claras industrias a mejorar con el empleo de estos dispositivos.

David Morillas, responsable de producción de Imascono, explica que la compañía está, de momento, probando las posibilidades de este dispositivo e iniciar el desarrollo de algunas aplicaciones para las propias Apple Vision. Estos desarrollos irán encaminados a combinar la Realidad Aumentada con esa visión del mundo real que permite el dispositivo, «lo que hace que sea totalmente diferente a las gafas de otros proveedores. Te permite tener una claridad total en la visión de lo que estás viendo en la realidad. Es decir, no parece que lleves unas gafas, sino que estás viendo totalmente transparente lo que tienes en la realidad», detalla.

En cuanto a qué aplicaciones pueden ser las que triunfen, desde Imascono creen que serán las más profesionales, tal y como se deja entrever de las propias aplicaciones base que incluyen las Vision Pro. Serán aplicaciones con las que poder ver modelos 3D tanto a nivel industrial como a nivel médico. Así, con este dispositivo se puede ver un corazón al que se le pueden ir quitando capas para descubrir todo el modelado 3D, viendo bien cada uno de los detalles. Algo que se puede trasladar a nivel industrial para ver máquinas e ir poco a poco viendo las piezas, incluso en reuniones multiusuario.

Pero para Luis Ángel Alda Rodríguez, director técnico de Sngular Studios, los videojuegos son un claro mercado para este dispositivo, también porque esta división se dedica a esta parte. Alda asegura que ya están desarrollando un primero producto («es ahí cuando realmente te enfrentas a todas las posibilidades y problemas») que es una adaptación de un título para la PlayStation que consiste en dibujar en el espacio, en un entorno tridimensional y totalmente inmersivo. No cree, además, que tenga sentido para cuestiones no lúdicas. «Te dicen que puedes trabajar con el casco, pero no tiene sentido ni es buena idea que tus ojos estén centrados en una pantalla tan cerca durante tanto tiempo. El casco pesa más de medio kilo y está pegado a la piel, por lo que no es una buena idea trabajar con él 8 horas al día», reflexiona.

Luis Herreras San José, Omnichannel Manager de Daiichi Sankyo, por su parte, explica que están trabajando para desarrollar en este visor un complemento a la oferta de formación inmersiva que desarrollo esta empresa a través de DoctopediaXR, su campus inmersivo de formación médica continuada. «Actualmente lo estamos desarrollando para Meta Quest y Pico. Y nuestra idea es extender nuestro campus a visionOS de Apple para que nuestro contenido esté en todas las plataformas de realidad extendida disponibles en el mercado», nos explica.

[[H2:Las luces…]]

Esta primera aproximación al desarrollo para el dispositivo arroja unas primeras conclusiones sobre las Vision Pro. Y, como decíamos al principio, estas tres empresas ven tanto cosas buenas como algunas por mejorar.

En el terreno de las primeras, se habla de un antes y un después en este tipo de concepto de producto. «La principal ventaja que le vemos frente al resto de visores de realidad extendida es la calidad de los gráficos, ya que permite procesar calidades bastante superiores frente al resto de los competidores. Esto es muy importante a la hora de diseñar procedimientos médicos y partes anatómicas, ya que nos permite representarlo con mayor detalle y fidelidad», subraya Luis Herreras San José, mientras que desde Imascono se destaca que, frente a la sensación de aislamiento de otras gafas, con las de Apple «puedes estar viendo aplicaciones dentro del espacio en el que estás en tu entorno y, a la vez, estar hablando con la persona». Estas aplicaciones pueden ser videojuegos, películas o cualquier tipo de programa, siempre de realidad aumentada pero «metidas en la realidad. Es decir que al final la realidad real acaba siendo una realidad de cristal».

Para el director técnico de Sngular Studios, este dispositivo tiene a su favor que es de Apple y que, como todo lo de la compañía, «es un objeto de deseo» y que sus características técnicas son muy potentes. «El procesador que incorporan es el mismo que un ordenador de sobremesa, cosa que no pasa con ningún otro caso de realidad aumentada. Esto le confiere una potencia gráfica diferente», detalla.

[[H2:… y las sombras]]

Sin embargo, este mismo responsable considera que «igual Apple ha lanzado esta primera versión con un poco de premura», por los detalles que le quedan por pulir. Y no se refiere solo a la experiencia de usuario, «que en algunos casos puede resultar un poco extrañado o puede acarrear algún tipo de fallo o equivocación», sino también en la parte de herramientas de desarrollo, en las que apenas tienen información. «Es muy difícil que alguien pueda responder tus dudas», asegura.

Mientras, el Omnichannel Manager de Daiichi Sankyo se lamenta de la disponibilidad, «limitada, hasta el momento solo se venden en Estados Unidos» así como a la ausencia de mandos (controladores) lo que, en su opinión, «dificulta para ciertas simulaciones la experiencia, ya que con las Apple Vision Pro toda la interacción se hace con las manos y no tiene la misma precisión exacta que te puede dar un mando».

Algunas de las cosas en las que debe mejorar, según Imascono, son la duración de la batería, que no se pueda utilizar con gafas, su precio y, sobre todo, que sigan siendo algo tan voluminoso.

¿Acabaremos con gafas?

Una de las cuestiones que aún queda por resolver es si todos acabaremos usando este tipo de dispositivos, que ahora vemos extraño, de igual manera que nos pasó con los teléfonos móviles.

«Es muy posible que en 5-10 años este tipo de visores puedan sustituir a la mayoría de las pantallas de ordenador, ipads... etc.», explica Luis Herreras San José, Omnichannel Manager de Daiichi Sankyo, quien expone que, para eso, deberemos esperar a otro modelo «más avanzado en el que su ergonomía sea mejor, dure más la batería, pesen menos y su tamaño sea más compacto. Si terminan siendo parecidas a unas gafas de sol tradicionales, las acabaremos utilizando todos».

Un modelo que, tal y como avanza Luis Ángel Alda Rodríguez, ya estaría en desarrollo y vendría a costar 2.000 euros frente a los 3.5000 que cuesta ahora.

Los responsables de Imascono no se atreven a aventurar si todos acabaremos usando estas gafas como ya hacemos con el móvil. Sí que creen que no es posible caminar con ellas por la calle y emplear las aplicaciones (como se puede observar en algunos vídeos que circulan por redes sociales). ¿Lo ideal? Tener unas gafas tan livianas y corrientes como las Google Glas de hace años con la potencia que demuestran las Vision Pro.

Eso sí, en valoraciones de todos ellos estamos ante un producto que puede marcar un antes y un después para la industria de la realidad extendida. «Creo que Apple al lanzar su visor ha elevado los estándares en términos de diseño y usabilidad, lo que hará que el resto de los competidores mejoren sus dispositivos y sean más competitivos en precio», destaca Luis Herreras San José, que aventura que las Apple Vision Pro «pueden tener un impacto similar a lo que ocurrió en el pasado con el iPhone o con el iPad, acelerarán la adopción de la realidad extendida en todos los ámbitos para que sea más comprensible por el consumidor promedio».

Además, todos los desarrolladores reconocen que deben sí o sí explorar la posibilidad de hacer aplicaciones para este dispositivo.