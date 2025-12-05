El tecnólogo que apuesta por la Inteligencia Artesanal y la circularidad

En tiempos de Inteligencia Artificial, Javier Andrés, el emprendedor que cofundó Ticketea y la vendió a Eventbrite, apuesta por lo que él denomina Inteligencia Artesanal. Por eso, y junto a la interiorista Mónica Diago, ha cofundado Diago Home, una empresa que comercializa piezas únicas de mobiliario y decoración elaboradas íntegramente por manos locales, con materiales nobles de España. Además, parte de cada venta va a becas en un centro de Formación Profesional de Madrid (el IES León Felipe en Torrejón de Ardoz) para formar a jóvenes en oficios como la carpintería que languidecen por falta de relevo generacional.

Javier Andrés combina así su faceta como inversor en startups de inteligencia artificial como Luzia con su vocación de levantar un proyecto con propósito social. Diago Home materializa esa búsqueda, con sofás, tapizados, cabeceros o mesas auxiliares que nacen de talleres madrileños, con procesos que respetan la materia prima.

«Diago Home nace de una doble necesidad. Por un lado, vemos la urgencia de recuperar y reforzar el talento artesanal que sostiene la construcción y el diseño de nuestros hogares. Por otro, muchas personas nos preguntaban por los muebles que aparecían en las casas de Lumier: piezas diseñadas por el estudio de Mónica Diago que no podían encontrarse en ningún lugar. Este proyecto une ambas realidades: acercar ese diseño a la gente y, al mismo tiempo, poner en valor a quienes lo hacen posible», explica Andrés.

Una industria en tránsito

Cabe señala que el sector artesanal español generó 6.600 millones de euros en 2022, según la Radiografía de la Alta Artesanía elaborada por Círculo Fortuny y KPMG, pero enfrenta una deserción progresiva de carpinteros, herreros, marmolistas y tapiceros. Diago Home se compromete a trabajar solo con proveedores locales para minimizar huella de carbono y maximizar recirculación económica, mientras destina beneficios a becas que cubren matrículas y materiales para aprendices en el IES León Felipe. La idea es que estas piezas de artesanía, algunas de ellas en edición limitada, no solo decoren hogares, sino que financian ciclos formativos donde jóvenes adquieren destrezas manuales precisas.

Para Andrés, esta iniciativa es una respuesta a un mundo hiperconectado. «En un futuro dominado por la IA, las profesiones manuales cobrarán aún más valor. El propio CEO de Nvidia señala que los oficios que resuelven problemas físicos (carpinteros, fontaneros, artesanos) serán esenciales. Mientras las máquinas realizan cada vez más tareas digitales, lo humano, lo manual y lo material se vuelve irremplazable. Apostar por la artesanía es, en realidad, apostar por el futuro», expone.

La colección inaugural acaba de ser lanzada al mercado y está protagonizada por piezas funcionales pensadas para durar generaciones. Mónica Diago, socia fundadora de la promotora Lumier y artífice de casas boutique en Madrid y Barcelona, es la encargada de diseñar cada mueble y objeto de decoración que pueden adquirirse a través de la página web.

Como buen emprendedor, Javier Andrés se planteó su Producto Mínimo Viable (MVP) de Diago Home y sus números. «Nuestros objetivos son más cualitativos que numéricos», asegura. «Queremos contribuir a sensibilizar sobre la importancia de formar nuevos artesanos y devolver a la artesanía el valor cultural, humano y social que siempre tuvo. Además, buscamos apoyar la formación de las futuras generaciones para que estas profesiones esenciales sigan vivas y evolucionen», detalla Andrés, priorizando impacto sobre ventas en un mercado saturado de producción industrial.