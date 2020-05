Los sindicatos consideran que la equiparación de Marlaska es una “cortina de humo” y que llega 5 meses tarde

El Consejo de Ministros aprueba por RD la liberación del 3er tramo, como solicitamos hace un tiempo



No es la #EquiparacionYa



No estamos todos



No soluciona el resto de brechas



Seguirá habiendo una policía autonómica de primera y una policía estatal de segunda



Seguiremos... pic.twitter.com/pfLDc4zqKy