Zapatero asegura que durante su Gobierno hubo problemas con militares alguno conocido y “otros que no se conocen”

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha valoraba la carta que 73 mandos del Ejército de Tierra ya retirados han enviado al rey Felipe VI en la que alertan al monarca del “deterioro” que vive la “cohesión nacional”, señalando como culpable al Gobierno de coalición. Zapatero aseguró que dicha misiva merece “su reproche por los términos” y porque quien ha ejercido una función militar considera que “debe tener prudencia a la hora de pronunciarse”. Aseguró que durante su Gobierno “sí tuve algún problema” como el del teniente general Mena cuando desde Sevilla lanzó un discurso contra el Estatut de Cataluña. Además, destacó que también hubo una “actitud que no era apropiada de algún mando militar en relación con el Estatut” y que algunas de ellas “no se conocen y que algún día se conocerán”.

José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la carta dirigida al rey por militares retirados: "Sí, tuve algún problema. Mi gobierno tuvo algún problema. Creo que se recordará el general Mena" https://t.co/iixDfGhDP6#LaHoraZapatero pic.twitter.com/o7L7y7CFFH — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 30, 2020

El teniente general Mena aludió en la Pascua Militar de Sevilla de 2006 a la posibilidad de una intervención de los Ejércitos si el estatuto catalán sobrepasaba los límites de la Constitución. Entonces, el ministro de Defensa, José Bono, ordenó el arresto domiciliario por ocho días del teniente general José Mena y propuso su cese tras sus declaraciones.

Presupuestos

El ex presidente del Gobierno también se refirió a los Presupuestos Generales del Estado que contarán con el apoyo de EH Bildu un dato que aseguró “le parece de poco alcance”. Destacó que “es la esencia de la democracia (...) Me parece que es importante que tengamos un poco de sosiego, de mirada de largo alcance”. Criticó que el PP o Cs no tenga “otro argumento que hablar de EH-Bildu” para explicar por qué no los apoya, pero asegura que son buenos y que deberían tener el respaldo de todas las fuerzas políticas.

Zapatero indicó que la democracia es también “generosidad” para esta cuestión y para “superar cualquier conflicto político grave” como el independentismo catalán en 2017, en referencia a los indultos a los líderes del “procés”

Sobre el gobierno de coalición de PSOE y Podemos indicó que es “mejor” que la que él conoció en el Gobierno de Rajoy entre Soraya Sáenz de Santamaría y Margallo. Y, recordó que en su partido también había diferencias con el “guerrismo”.