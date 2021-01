Pablo Iglesias: “Redondo preferiría que el PSOE gobernase con Cs”

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, reconoce -un año después de la formación del primer gobierno de coalición de la historia- que “estar en el Gobierno no es estar en el poder”.

Tras las continuas discrepancias y tensiones durante el primer año de andadura de la coalición, Iglesias explica en una entrevista en Salvados (La Sexta) que, hoy por hoy, “no se fía de su socio de Gobierno y que gobernar en el día a día con los socialistas “no es fácil”. “No me fío de nadie, sé quién es mi socio de Gobierno”, reconoce, para después asegurar que parte del actual Ejecutivo preferiría que Unidas Podemos no estuviese en el Gobierno. A su juicio, el director de gabinete del presidente, Iván Redondo, “Iván Redondo prefiere que el PSOE gobierne con Ciudadanos que con nosotros”. Unas declaraciones que se producen justo al mismo tiempo que el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez alababa al vicepresidente en una entrevista en el Diario Vasco que su relación con Iglesias es “magnífica” y en la que aseguraba que “somos amigos y empatizamos”.

Sin embargo, un año después de la primera experiencia del gobierno de coalición, el vicepresidente analiza que a pesar de que “no es fácil” gobernar con el PSOE, es “lo más sensato y razonable para este país a la vista de la correlación de fuerzas existentes”. De hecho, vaticina que, el Gobierno de coalición “no va a caer”. “Este Gobierno va a acabar la Legislatura”, aunque avisa que seguirán dándose dentro de la coalición debates y tensiones entre ambos socios. “Vamos a estar de acuerdo en todo?, se pregunta. “No”, responde, para asegurar que PSOE y Unidas Podemos discutirán mucho, pero “seremos los que más cumplan sus compromisos de Gobierno de este país”.

Sobre las continuas diferencias en el seno de la coalición, muchas de ellas hechas públicas por la parte morada,-desahucios, mercado de la luz, subida del SMI- con el objetivo de desencallar algunos asuntos clave para los morados, el vicepresidente lo encuadra dentro de la normalidad. Asegura que “hay grandes diferencias que luego se escenifican, como es normal”. Se que cosas podemos hacer en el Gobierno, pero no se me olvida de que tenemos diferencias muy amplias”.

Uno de los asuntos que este año volverá a tensionar a ambos partidos de Gobierno será la actual monarquía parlamentaria. El vicepresidente reconoce que aún no existe la correlación de fuerzas necesaria para abrir el melón entre monarquía o república pero, recomienda “empujar” el debate. “Ahora hay mucha gente que dice que la república es imposible y que no va a ocurrir nunca porque no hay correlación de fuerzas ahora, pero las cosas para que ocurran a veces hay que tener paciencia y hay que empujarlas”, destaca.

“A lo mejor dentro de unos años estamos aquí y tenemos un cuadro de la presidenta de la república”, insiste el vicepresidente del Gobierno, que defiende que es republicano y aspira “a que España sea una república”.

El vicepresidente también responde ante las críticas de la oposición por su “desaparición” durante el temporal generado por la ola de frío en España. Ante las críticas, dice que “no se ve con una pala” haciéndose fotos, en referencia a la imagen del líder de la oposición Pablo Casado ayudando a limpiar la ciudad. “Yo creo que el Gobierno está todos los días las 24 horas. Sobre todo nos toca poner en valor el trabajo de empleados y empleadas públicas que hacen que todo funcione”.

Sobre los líderes del procés, el vicepresidente asegura que los primeros deben estar en libertad “y representar a sus votantes” y sobre el ex president catalán fugado, Carles Puigdemont cree que “sí” es un exiliado y que no comparte sus “objetivos políticos”. “Se ha jodido la vida para siempre por sus ideas política”, lamenta.