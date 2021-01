El ejemplo de Page en el día la muerte de su madre: recibe al Rey y solo seis personas en el entierro

Dicen que más que palabras se actúa con hechos. Esa ha sido hoy la máxima del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, cuya madre, de 89 años, falleció hoy, y lejos de interrumpir su agenda, ha continuado con sus responsabilidades.

Así, según ha señalado a través de las redes sociales, el presidente autonómico mantuvo esta mañana un encuentro con Felipe VI que acudió a las inauguración de la nueva planta logística de Seur en la localidad de Illesca.

“Siendo un día difícil para mí y mi familia, mis obligaciones me han llevado a no dejar de recibir al Rey Felipe VI, que hoy se encuentra visitando un centro logístico de la región. Agradezco su enorme comprensión y mi disculpa por no poder acompañarle en el resto de la visita”, ha escrito el presidente autonómico en la red social Facebook.

En este sentido, el presidente regional recorrió junto al monarca parte de este nuevo centro logístico de 35.000 metros cuadrados que permitirá a esta compañía incrementar en un 40% su superficie de almacenaje, al tiempo que consolidará la posición de Castilla-La Mancha como territorio estratégico para el establecimiento de empresas dedicadas a este sector productivo, considerado esencial, más aún, en el contexto de la crisis sanitaria.

Asimismo, minutos antes, justo al conocerse la noticia del fallecimiento de su madre, Gregoria Sánchez, envió otro mensaje para agradecer las condolencias de los vecinos, amigos y conocidos que un día tan triste como el de hoy se sumaban a su dolor.

En este sentido, pedía, públicamente, “que seamos escrupulosos con las normas frente al #SARSCoV2″ . “Sé que a muchos os gustaría acompañarnos, pero solo podemos despedirla hasta un máximo de seis personas”

La madre del presidente autonómico pone rostro a los números de fallecimientos a los que ya nos hemos acostumbrado por causa del coronavirus en esta tercera ola. Doña Gregoria tenía 89 años de edad y el pasado 22 de agosto fue trasladada al Hospital Virgen del Valle de Toledo tras confirmarse su positivo en coronavirus.

Se trataba de una paciente con patologías previas graves que superó la enfermedad y tras varias semanas ingresada fue traslada de nuevo a su domicilio. Dada su avanzada edad no ha podido superar finalmente su delicado estado de salud.