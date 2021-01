El nuevo JEMAD muestra su “respeto” al general Villarroya por dimitir tras “una desafortunada circunstancia”

“Estamos realizando la ceremonia de relevo del puesto más relevante de las Fuerzas Armadas, relevo imprevisto y que ha sido provocado por una desafortunada circunstancia. Soy totalmente consciente de ello y por eso quiero empezar expresando mi admiración y respeto al general del Aire Miguel Ángel Villarroya, que ante lo sucedido ha tomado una decisión que le honra”. Estas han sido las primeras palabras del almirante general Teodoro López Calderón nada más tomar posesión de su nuevo cargo como Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) tras la dimisión del general Villarroya por la polémica generada por su vacunación.

El ex ya ex Jemad ha sido el destinatario de estas palabras dos días después de que la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, le acusara en el Congreso de haberse vacunado antes de tiempo saltándose el protocolo. Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitado hacer referencia a lo ocurrido durante su discurso y únicamente le ha agradecido “sus más de 40 años de servicio a España y a las Fuerzas Armadas con generosidad y entrega”.

En un acto sencillo y marcado por las medidas de protección sanitarias, en el patio de armas del Ministerio de Defensa, el almirante López Calderón ha querido destacar el “talante dialogante y conciliador” de su antecesor, dejando claro que, con la decisión de presentar su cese, “nos ha dado ejemplo y demostrado su gran categoría profesional y humana”. Y ha reiterado lo inesperado y polémico de este relevo señalando que asumir “este cargo no estaba entre mis previsiones”.

“Uno de los mejores militares de Europa”

Por su parte, Robles, además del citado agradecimiento, le ha dicho al ex Jemad: “Sé que dónde esté, seguirá sirviendo a España”. Y acto seguido se ha centrado en su sucesor, el ya ex Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), quien a sus 66 años asume el mando de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. “No tengo palabras para reconocer su currículum, uno de los mejores militares de Europa, no solo de España, de Europa”, ha destacado.

“Si admiro al almirante por sus virtudes castrenses -ha continuado Robles- más por sus virtudes humanas. Ha llevado el humanismo al ejercicio de la milicia, frente a algunos inquisidores que se creen siempre con derecho a tener razón, a la verdad, que solo buscan los fallos y los errores. Esa gente no sirve para construir España”.

En cuanto al futuro, la ministra ha hablado de “grandes retos”. “Hay mucho que hacer”, ha dicho detallando, entre otros, aspectos sobre la modernización de las Fuerzas Armadas o la “etapa nueva en las relaciones multilaterales y bilaterales, como la nueva etapa con la Administración Biden y las relaciones con Estados Unidos”.