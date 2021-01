Robles subleva al Ejército del Aire con el nuevo JEMAD

No estaba en los primeros puestos de las quinielas, aunque su nombre sonaba también para sustituir al general del Aire Miguel Ángel Villarroya tras su dimisión como Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) por la polémica relacionada con su vacunación. Sin embargo, contra todo pronóstico, el elegido por el Ministerio de Defensa para ocupar el cargo fue el hasta ayer Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Teodoro Esteban López Calderón. Mañana tomará posesión de su cargo.

Un nombramiento que, sin embargo, no ha sentado muy bien en el Ejército del Aire, pues Defensa ha puesto de esta forma fin a su turno no acabado al frente de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. Y es que existe una regla no escrita según la cual los Jefes de Estado Mayor de la Defensa se turnan por ejércitos en cada mandato. Villarroya (Ejército del Aire) apenas ha estado un año al mando del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y debía ser sustituido (después de un mandato completo) por un oficial general de la Armada. El hecho de que no haya sido así no ha sido bien recibido en el Ejército del Aire, donde ven como «corre el turno tras sólo un año con un JEMAD nuestro». «Es una falta de respeto», asegura un miembro de la Fuerza Aérea. Un general, por su parte, lo considera «un insulto» y una especie de «castigo al Ejército del Aire» como consecuencia de la dimisión del general Villarroya. Una opinión que comparten numerosos militares de este cuerpo consultados.

Quejas aparte, con este nombramiento está ya más cerca la renovación de la actual cúpula militar (Jefes de Estado Mayor de Tierra, Aire y Armada), los cuales fueron nombrados en abril de 2017 por la entonces ministra popular María Dolores de Cospedal. De hecho, el ya nuevo JEMAD deja vacía la jefatura de la Armada, la cual ocupará de forma interina el almirante Jefe de Personal, Fausto Escrigas Rodríguez, como oficial general más antiguo.

En lo que se refiere al nuevo JEMAD, López Calderón (Murcia, 1954) lleva más de 47 años de servicio en la Marina. En 1973 ingresó en la Armada y entre sus numerosos puestos destaca la jefatura del Mando de Operaciones (MOPS) o el mando de la Agrupación Marítima Permanente nº 2 de la OTAN (SNMG-2). En 2017 ascendió a almirante general al ser nombrado Jefe de Estado Mayor de la Armada. Está en posesión de 23 condecoraciones militares y civiles.