El partido del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, has salido esta mañana a defender su posición de cuestionamiento de la democracia plena en España, después de que Moncloa corrigiera ayer públicamente sus planteamientos.

Para Podemos, que ha publicado un vídeo en sus redes sociales, hay situaciones que “no son normales” en democracia”. A juicio del partido, la marcha del rey emérito D. Juan Carlos a Emiratos Árabes, o la condena del rapero Pablo Hasél, o el bloqueo a la renovación de la cúpula del Consejo General del Poder Judicial, son situaciones que “no son normales” en democracia.

“Para Podemos esto no es normal. Para otros es la normalidad. Nosotros no nos conformamos. ¿Y tú?”, defiende Podemos en las redes sociales, en respuesta a las críticas hacia el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por sus declaraciones sobre la normalidad democrática en España.

Para PODEMOS esto NO ES NORMAL.



Para otros es la normalidad.



Nosotros no nos conformamos.



— PODEMOS (@PODEMOS) February 10, 2021

El partido también denuncia que la financiación irregular del PP no es normalidad democrática o, incide, en que “el 80 por ciento de los ex políticos que se sientan en los consejos del Ibex están en empresas con una alta dependencia del Estado”. Una información que acompaña de imágenes del ex presidente del Gobierno Felipe González, el exministro socialista Jordi Sevilla y el popular Rodrigo Rato.

Además, el partico carga contra periodistas como Antonio García Ferreras y Ana Rosa Quintana a los que llama “el poder mediático” y se pregunta “cuánto mandan los bancos en los medios?”.