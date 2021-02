El incendiario poema de Pablo Hasel desde la cárcel

El pasado 16 de febrero, el rapero Pablo Hasel ingresó en la prisión de Ponent (Lleida) para cumplir 9 meses de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Atrás quedaba ya su encierro en la Universidad, su negativa a entrar por su propio pie, pero no así la ola de disturbios que han asolado Cataluña y Madrid desde que estos hechos se produjeran.

Lejos de calmar los ánimos, Hasel ha hecho público a través de sus redes sociales un poema incitando, nuevamente, a la violencia y a seguir “quemando” las calles.

Poema de Pablo Hasel desde prisión.



19 de Febrero del 2021. Centro Penitenciario de Ponent.



🔺 Actualmente esta cuenta la llevamos la Plataforma @LlibertatHasel pic.twitter.com/8e7j0pntY7 — Pablo Hasel (@PabloHasel) February 24, 2021

En su línea y sin perder un ápice de intencionalidad, el rapero anima a sus seguidores a mantener las barricadas, a seguir quemando las calles y a interrumpir la calma de los “hipócritas”:

“Arden las calles porque antes nos quemaron, arden soñando con reducir a cenizas los lujosos despachos donde arruinan tantas vidas, llueven piedras si impusieron un cielo negro. Arden las barricadas iluminando un futuro sin que nos roben hasta el futuro, arden calentando esta fría celda. Arden las calles porque las tristes lágrimas se cansaron de no ser furiosa gasolina, porque la fiesta de su falsa democracia es el funeral de nuestro bienestar, incinerados en la hoguera de su inquisición por contar la verdad en el reino de la mentira, arden buscando la chispa que prenda todo lo que atenta contra nuestra dignidad y se llevan las manos a la cabeza los hipócritas que apoyan las causas que provocan llamas de desesperación importándoles más los contenedores que quien come de estos y los trabajos basura. Arden las calles quemando esta soledad he interrumpiendo la violenta calma de quienes nos declararon la guerra por pelear por la paz verdadera que busca en el fuego la organización que no lo apague”.

Hay que recordar que, el rapero fue condenado por segunda vez por hacer «un llamamiento a la violencia» en sus tuits, pero tres magistrados, en la Audiencia y el Supremo, los ampararon en la libertad de expresión