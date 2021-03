Un sueldo vitalicio, consejero e inversiones: Así se gana la vida Aznar

Mañana se cumplen 25 años desde que José María Aznar ganó sus primeras elecciones, el 3 de marzo de 1996. Ese fue el motivo por el que este domingo se sentó en el programa de Évole de La Sexta. Fue ahí donde José María Aznar dijo que cada día “hay alguien que le dice que vuelva a Política”, sin embargo el ex presidente asegura que no tiene ninguna intención. No en vano, desde que abandonó Génova, Aznar vive bastante alejado de la actualidad y con un sueldo superior al que recibía cuando era presidente del Gobierno.

Como todos los ex presidentes del Gobierno de España tiene derecho a una serie de privilegios que están regulados en el Estatuto de los Ex presidentes del Gobierno. Por un lado, tiene a su disposición dos funcionarios, cuenta con un sueldo vitalicio de 79.336 euros brutos al año y también tiene a su disposición un automóvil de la Administración del Estado y su correspondiente escolta.Estos beneficios son compatibles con otras funciones o trabajos que quiera tras abandonar la Política.

En el caso de Aznar, además de su sueldo vitalicio, es consejero del conglomerado mediático News Corporation desde 2006. Según publica El Diario.es News Corp pagó en el ejercicio cerrado en junio pasado 291.530 dólares, unos 247.300 euros, al cambio actual. Ahí es consejero y presidente de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de News Corp y según la empresa, el ex presidente “aporta conocimiento, experiencia y una perspectiva internacional al consejo, proporcionando una valiosa visión en asuntos políticos y gubernamentales de todo el mundo”, y “tiene un conocimiento único y profundo de varios de los países en los que la compañía opera”.

Además, el ex presidente popular es consejero de la compañía estadounidense Afiniti, en la que entró a mediados de 2016 y es una empresa que se sirve de algoritmos entrenados para mejorar la eficiencia de las llamadas a los call-center. Se trata de una entidad con sede en Washington DC, que figura a nombre de la hija de Rupert Murdoch, Elizabeth Murdoch.

Pero la vida de Aznar fuera de la política no termina aquí. Además, en 2018 fichó por Latham & Watkins, el primer despacho del mundo por facturación. Por otro lado, cuando abandonó la presidencia del Gobierno fundó la compañía Famaztella junto con su mujer la exalcaldesa de Madrid Ana Botella para facturar por sus libros y otros derechos de la propiedad intelectual.Según las cuentas anuales depositadas por la sociedad en el registro mercantil de Madrid, logró un beneficio de 100.031,93 euros en 2018, frente a las pérdidas de 165.966,45 euros de 2017, publica Cinco Días.

Y finalmente, es el presidente de la Fundación Faes y del Instituto Atlántico de Gobierno, además de usar su tiempo libre a actividades como escribir libros o impartir conferencias. Sin duda, unas actividades que le reportan dinero suficiente para no plantearse volver a la primera línea política.