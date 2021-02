Ayer, en laSexta, se vio al Aznar que no quitó los pies de encima de la mesa cuando entraron los fotógrafos a inmortalizar su ya mítica charla con George Bush. Con seguridad y firmeza abordó casi todas las preguntas que se le formularon. Cuando fue preguntado por el Rey emérito, con quien presume de haber tenido una «impecable relación institucional», afirmó que «las sociedades se rompen deslegitimando las instituciones, si el que las representa no cree en ellas por qué iban a hacerlo los ciudadanos».

Para tratar la crisis política que arrastra Cataluña, recordó su famoso pacto con Jordi Pujol: «Ojalá se llegase a ahora a acuerdos así». El ex Presidente no titubea al calificar la actitud de los líderes independentistas: «Dar un Golpe de Estado no puede salir gratis». Y no acepta que se comparen los indultos que él ejecutó en tiempos de Los GAL con la sedición en Cataluña, que él entiende más como rebelión.

«A los políticos presos en Cataluña no les indultaría». A las preguntas de la corrupción, el tema más peliagudo para los de Génova, aseguró que «no me arrepiento de nada, si hubiese visto algún delito lo habría corregido. Pero no creo que se haya podido producir sin yo enterarme».

Aznar no concedió un titular rotundo sobre si para él este es el peor momento de la historia del partido que lideró, pero sí destacó que «no ha pasado ni un solo día sin que alguien me haya pedido que volviera a la política». A un hombre para quien La Moncloa es la segunda vivienda que más tiempo ha habitado, no le asustan las mudanzas de sede. En cambio, no tolera «que se trate al PP como una banda criminal». «El progreso y la democracia en España no se escribiría sin él».

Cuando España «iba bien» Aznar asegura que «no me sentía el puto amo», pero cuando el país sufrió tampoco se arrugó: «El terrorismo no es un pie de página en nuestra historia». Sobre el 11-M se reafirmó en que «el atentado lo ideó gente que conocía muy bien este país» y no habitantes de desiertos remotos.

Don Juan Carlos

Aznar, preguntado por la situación de Don Juan Carlos, ha pedido que los “errores lamentables” del Rey no deben “empañar” el legado institucional de quien fuera Jefe del Estado y ha defendido que la monarquía es “Constitución, ley, estabilidad y es posibilidad de progreso” por España.

A su juicio, el Rey Juan Carlos, “al margen de los episodios” por los que se les investiga, ha sido “decisivo” para “el progreso histórico de España”. “Es el recuerdo que quiero mantener. Los errores, en mi opinión, son errores lamentables que no empañan ni eliminan la posibilidad de ensalzar ese legado”, ha explicado en una entrevista en el programa ‘Lo de Évole’ de La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha destacado también la “relación institucional impecable” que mantuvieron durante su etapa de Gobierno.

Al ser preguntado expresamente qué se le pasó por la cabeza, dado que ha sido inspector de Hacienda, cuando se enteró de que el rey de España no pagaba todos sus impuestos, Aznar ha señalado que, “no es por ser inspector de Hacienda, más bien por ser contribuyente” y ha agregado que “las normas están para cumplirlas” y “hay que respetarlas”.

“La ley está para cumplirla. ¿Cómo se rompen la sociedades? Pues deslegitimando las instituciones. Si el que representa a la institución no cree en la institución, ¿por qué van a creer los demás?”, se ha preguntado el expresidente del Gobierno.

Preguntado por un hipotético regreso a España del Rey Juan Carlos, Aznar ha recordado que es “un ciudadano” que puede regresar “cuando quiera” porque “no está acusado de ningún delito” y en nuestro país “no existe la figura del exilio” como, en su opinión, denuncian algunos representantes políticos.

“No es una cuestión de gusto, puede volver cuando quiera”, ha defendido el ex Jefe del Ejecutivo, que ha lamentado que personas ahora “con responsabilidad” no crean “conveniente” que el rey emérito pueda regresar a España. “La monarquía es Constitución, es ley, estabilidad, es la posibilidad de regreso por España”, ha recalcado.

Corrupción

Sobre la corrupción en el PP por los que está siendo investigado el Partido Popular, Évole recuerda que “en su escrito a la Fiscalía, el señor Bárcenas habla de personas con nombres y apellidos con complementos salariales con dinero negro durante la etapa en la que él era el tesorero” y señala que, entre estos nombres, se encuentra “el de Mariano Rajoy” después de que se despejara la incógnita “de quién era M Rajoy”.

“¿Era conocedor de algo de esto?”, pregunta Évole a Aznar, quien insiste que él no ha recibido “un sobresueldo nunca”. Pero, ¿era conocedor de que otros lo recibieran?

A la pregunta de si pone la mano en el fuego por Mariano Rajoy, Aznar es tajante: “La pongo por mí”.

11-M

Hablan también del final de su mandato y del 11-M: “Usted aquella mañana, por ejemplo, alrededor de las 13:00, llama a directores de periódico para decirles que ha sido ETA”, recuerda Évole a Aznar, que afirma que “toda la información” que tenían es que “fue ETA”.

“Usted, incluso, ha añadido que algunos de esos directores, como el director de ‘El País’, le comenta que ‘ya era en lo que estaban trabajando’”. Algo que Aznar detalla: “El primero que sale a lamentar el atentado es Ibarretxe y el segundo que sale es Rodríguez Zapatero. El último que sale es el Gobierno porque yo exijo que a mí se me dé toda la información y garantías que demuestren que esa sospecha es así”, ha explicado.

“Cuando tenemos toda esa información en la cual nos dicen todos los servicios que ha sido ETA, entonces, el Gobierno salió decir que ha sido ETA”, insiste Aznar, que afirma que recuerda “muy bien la voz de una persona en una emisora de radio diciendo que tenía delante una foto de los tres terroristas de ETA que habían atentado en Madrid”.

“¿Quién lo dijo eso?”, pregunta Jordi Évole a Aznar, que habla de Antonio García Ferreras. “Me recuerda un poco a Pablo Iglesias cuando señala a los periodistas”, responde tajante Évole, que le recuerda que el director de entonces de ‘El País’ no dice lo mismo que Aznar, sino que afirma que informaron de que había sido ETA cuando el propio Aznar se lo confirmó.

Sobre Donald Trump, a la pregunta de si habría tenido con el expresidente la misma relación que con Bush, José María Aznar, responde tajante: “No”. “Le voy a decir una cosa, yo nunca hubiese votado a Trump, nunca”, insiste el ex presidente del Gobierno, que afirma que “sin duda”, hubiera votado antes a “Joe Biden o Hillary Clinton”.

“Lo cual no quiere decir que me gusten parte o alguna de las políticas que han hecho o que no me gusten otras”, detalla Aznar, que reivindica que “hay otras cosas por encima de eso y esas deben prevalecer”.