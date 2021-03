Aval a la gestión de Casado

Desde que fue proclamado presidente del PP tras imponerse a Soraya Sáenz de Santamaría en un congreso extraordinario, el liderazgo de Pablo Casado ha estado en el punto de mira. En el plano interno, su gran objetivo ha sido unificar el partido, mientras que desde el punto de vista electoral, ha tratado de recuperar La Moncloa de donde fue desalojado su predecesor, Mariano Rajoy, después de que Pedro Sánchez ganara la moción de censura. Sin embargo, una fuerte fragmentación del centro derecha –con tres partidos peleando en el mismo espectro ideológico; PP, Ciudadanos y Vox– impide que gobierne pero, aun así, Casado fideliza y mantiene al voto joven.

Según la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, que analiza al votante del Partido Popular coincidiendo los 25 años de la primera victoria la centroderecha, José María Aznar es el líder peor valorado del PP. Así, el 33,4% de los encuestados dice que el actual presidente de los populares, Pablo Casado, es el mejor valorado, frente al 32,6% que prefiere a Mariano Rajoy y un 31,4% que opta por Aznar. Por edades, llama la atención que el segmento comprendido entre 18 y 54 años coincide en señalar al actual hombre del PP como el mejor líder de los populares; mientras que, por otro lado, Aznar obtiene una mayor simpatía entre el nicho de más de 55 años.

Encuesta NC REPORT

Se observa que el votante de los populares es, en líneas generales, fiel. El 75,6% asegura que vota a este partido “siempre” frente a un 7,2% que asegura hacerlo “de manera ocasional”. Por otro lado, un 13,5% señala que lo hace “últimamente”. En este sentido, llama poderosamente la atención que los jóvenes –entre 18 y 34 años– son los más leales a la hora de depositar su voto ya que el 81 por ciento confiesa que siempre vota al PP. Este dato es relevante, en tanto en cuanto identifica al elector más joven con el partido y asegura cierta fidelidad de cara a la próxima cita electoral. En este sentido, más de nueve de cada diez participantes en este sondeo sostiene que «seguro que sí» volverían votar al PP, frente a un 5,2 que dice lo contrario. También en esta pregunta es el electorado más joven quien se muestra más fiel hacia el partido ya que un rotundo 92,9% de los encuestados entre 18 y 34 años, asevera que volvería a votar al PP.

Tras sacar su peor resultado en Cataluña y con la sombra de la corrupción amenazando un día sí y otro también al partido, cabe preguntarse si hay algún culpable de los últimos datos electorales del PP o si alguno de sus líderes está influyendo negativamente en la imagen sólida de la formación. No hay que olvidar que hace 25 años, las reformas liberales aprobadas por los gobiernos de José María Aznar a lo largo de las dos legislaturas comprendidas entre 1996 y 2004 sirvieron para bajar los impuestos, reducir el peso del gasto público y reducir el intervencionismo de las Administraciones Públicas en diversos sectores de la economía. Sin embargo, su legado económico no frena las críticas que recibe por parte de un segmento del electorado que considera que es perjudicial para la marca. En este sentido, para el 48% de los participantes, el ex presidente daña el PP. Si bien es cierto que sus apariciones públicas se producen a cuenta gotas desde que en 2004 abandonó La Moncloa, la realidad es que cuando aparece suele hacerlo rodeado de cierta polémica. Y, quizás, también aquella imagen del «trío de las Azores» que condujo a la participación de España en la guerra de Iraq puede aún molestar a algunos. Por edades, son, precisamente los más jóvenes, un 52,4% quienes afirman que su persona es negativa. No obstante, entre todos los segmentos de edad gana el «sí» frente al «no».

Dejando a un lado al pasado y centrándonos en el actual líder de la centroderecha, casi ocho de cada diez votantes considera que la labora de Casado es «buena o muy buena» frente a un 9,2% que la califica de «mala o muy mala». En este caso, el segmento de edad comprendido entre 35 y 54 años es el que más valora el trabajo de Casado al frente del PP pese a las dificultades que conlleva hacerlo en un contexto de fragmentación. La encuesta se realizó el pasado 2 de marzo, con una muestra de 400 entrevistas en 93 municipios de ámbito nacional.