Malestar en asociaciones de guardias y sindicatos policiales por no haber sido invitados al acto de destrucción de armas

La asociaciones de Guardias Civiles y los sindicatos policiales no fueron invitados al acto simbólico de destrucción de armas que tuvo lugar ayer en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. AUGC y el Sindicato Unificado de la Policía, uno de los más antiguos de la Policía Nacional, así como otros sindicatos se han quejado de la “grave desconsideración” por parte del Gobierno y del Ministerio del Interior por haberles excluido. En un comunicado el sindicato policial y la asociación de guardias civiles recuerdan que, muchas de esas armas, sirvieron para sentenciar a muerte centenares de vidas de guardias civiles y policías nacionales. “AUGC, ha sido la única asociación que siempre ha estado al lado de los guardias civiles o sus familiares víctimas, ejerciendo la acusación popular”, destacan desde la asociación. También el SUP, subraya que su organización sindical “ha llevado la representación de los 186 policías nacionales que han sido asesinados en el Cuerpo, con aquellas mismas armas, que, critican “fueron exhibidas ayer con más interés político que de reparación moral de aquellos que han estado en primera línea durante los años de plomo.

Pretende ser una escenificación política alejada de la memoria AUGC y SUP

Policías y guardias civiles destacan que muchos de estos representantes legales han sido ““objeto de seguimiento por parte de los etarras y en donde, en ocasiones, nos hemos visto obligados a contar con servicios de escolta o sufrir en primera persona los señalamientos de la banda terrorista. Por ello, tildan de “indignante, e incluso descorazonador”, que en un acto tan cargado de simbolismo como el de ayer, y al que sí fueron invitadas distintas asociaciones de víctimas del terrorismo, “fueran ignorados los legítimos representantes de los trabajadores de la seguridad pública, a los que tanto dolor infligieron las armas que han sido destruidas y los asesinos que las empuñaron”.

Fueron ignorados los legítimos representes de la seguridad pública a los que tanto dolor infligieron las armas destruidas

Escenificación política

La asociación de guardias y los sindicatos policiales destacan que, una vez más, “se demuestra que para el Gobierno y el Ministerio del Interior las asociaciones profesionales y los sindicatos policiales, no merecen el respeto, ni la atenta consideración, de quienes hemos velado por el cumplimiento de la legalidad en los momentos más difíciles” y se muestran convencidos de que con el acto de destrucción de armas “pretende ser una escenificación política alejada de la memoria de los policías y guardias civiles asesinados”. “Ayer se perdió una magnífica oportunidad de haber reconocido el trabajo, no exento, como decíamos, de riesgo y sacrificio, llevado a cabo por SUP y AUGC para defender a los agentes víctimas del terrorismo. Nosotros, a ellas, sí las tenemos siempre presentes”, subrayan.