Del ataque a fraguar la moción: Cuando Sánchez cargaba contra Arrimadas

El nuevo giro de guion entre PSOE y Ciudadanos tras pactar al más alto nivel la ruptura de las alianzas del centro derecha y que supone de facto un borrón de página entre las relaciones agrietadas entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, llega después de meses de desavenencias. Tras el último intento de ambos partidos por entenderse -con el pacto fallido para aprobar los Presupuestos Generales del Estado- tanto socialistas como naranjas no han dudado en escenificar públicamente sus desavenencias que se han saldado con ataques notorios, casi todos ellos en el Congreso de los Diputados.

Precisamente, hace tan solo medio mes, el presidente del Gobierno, en el pleno del Congreso de los Diputados en el que comparecía para informar sobre el estado de alarma, utilizaba los resultados electorales del partido naranja en Cataluña -donde se dejaron 30 escaños- para cargar contra Inés Arrimadas. “La ultraderecha supone un riesgo real para la democracia. Pactar con la ultraderecha no sale gratis. Han perdido treinta escaños en Cataluña y sube a la tribuna como si oyera llover”, dijo el presidente el pasado 24 de febrero. Ese mismo día, el presidente acusó a la líder de Cs por no comportarse “de verdad como un partido de centro” y les censuró por pactar con Vox. “Ustedes dijeron ni rojos ni azules y su predecesor se convirtió en el mayor de los azules. Ustedes dijeron pactar a izquierda y derecha y pactaron con la derecha y la ultraderecha. ¿Qué le parece si se atreven a comportarse de verdad como un partido de centro?”, dijo.

En septiembre de 2020, también en sede parlamentaria, el líder del Ejecutivo acusó a Arrimadas de “no salir de la foto de colón” que protagonizó su partido con el PP y Vox hace dos años. Una imagen en la que, sin embargo, no estaba la actual líder de Cs, ya que todavía presidía el partido Albert Rivera.

Tras las elecciones del 10-N, Arrimadas cargó contra Sánchez por sus “dedazos” en los nombramientos en organismos públicos, como la presidencia del CIS o el nombramiento de la fiscal general del Estado. “Solo buscan su interés personal”, le recriminó a lo que Sánchez le recordó que su partido había perdido el 10N 47 escaños y le echó en cara sus acuerdos de gobierno en cuatro comunidades autónomas con el PP, con el respaldo de Vox: “¿Qué mérito han acumulado ustedes para pasar de 57 a diez escaños en cuestión de meses? Hágaselo mirar, señora Arrimadas”. “Sean un partido de centro, no un partido que acompaña a la derecha y a la ultraderecha”, le espetó.

#SesiónDeControl @InesArrimadas, de @CsCongreso, pregunta al presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, si “va a velar por que las instituciones del Estado estén al servicio de todos los españoles”. pic.twitter.com/58wlaaYdwh — Congreso (@Congreso_Es) February 19, 2020

En verano de 2019, cuando Arrimadas todavía no había asumido la presidencia de Ciudadanos, en el debate de investidura fallido de Pedro Sánchez tras las elecciones de abril, la entonces portavoz parlamentaria cargaba contra Sánchez asegurando que “la banda de populistas y nacionalistas quieren que siga Sánchez” o que “se ha demostrado que con Sánchez no se puede ir a ningún lado porque él es parte del problema”. Durante esas semanas también había alertado la líder de Cs del “peligro” que entrañaba el pacto con Sánchez. “Tenemos a un candidato a la presidencia del Gobierno que no tiene ningún escrúpulo, que va a hacer lo que sea y con quien sea con tal de permanecer en Moncloa y eso es un peligro por lo que creo que el PSOE debería asumir y reaccionar”, criticó.