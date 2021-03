Ciudadanos denuncia que el PP “paga” a sus disidentes

La reacción de Ciudadanos tras el portazo de ayer de su ex secretario de Organización, Fran Hervías para sumarse al Partido Popular ha sido la de pasar al ataque total contra este partido -que dio un golpe de efecto imposibilitando la moción de censura en Murcia- al que acusa de haber “abierto la caja B” e incluso de “pagar” a los disidentes de su partido -en referencia a Hervías y a los tres diputados “díscolos”-. “ (El PP) está dispuesto a pagar lo que haga falta para comprar a miembros de Ciudadanos”, cargan.

Así lo expresó este sábado por la noche el portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, en su cuenta de Twitter donde, tras la puerta abierta a la desbancada del partido que ha protagonizado Hervías, el dirigente se ha defendido asegurando que son muchos los que tienen “dignidad” y que no se venderán “por nada del mundo”. El partido, a pesar de ser consciente de que su marcha se produce en el peor momento tras el señalamiento a la dirección nacional por el fracaso en Murcia, asegura que seguirá “defendiendo el centro, la regeneración y la libertad”.

Parece que el PP ha abierto la caja B y está dispuesto a pagar lo que haga falta para comprar a miembros de Ciudadanos. Somos muchos los que tenemos dignidad y no nos venderemos por nada del mundo. Seguiremos defendiendo el centro, la regeneración y la libertad 💪🍊 pic.twitter.com/WdPH0SOdaN — Edmundo Bal (@BalEdmundo) March 13, 2021

Mientras, los populares, han manifestado hoy su alegría por abrir las puertas al ex secretario de Organización de Cs y último apoyo dentro de la formación del ex presidente naranja Albert Rivera. El PP ha dado la bienvenida a Hervías tras que anunciara su marcha tras 15 años de militancia.

“Unificar el voto de centro derecha en torno al Partido Popular es la única posibilidad de evitar que Sánchez siga en la Moncloa”, ha señalado el PP en su perfil de Twitter.

🔵 ¡Bienvenido @FranHervias!



➡️ Unificar el voto de centro derecha en torno al Partido Popular es la única posibilidad de evitar que Sánchez siga en la Moncloa.https://t.co/bOh9ZfDNnQ — Partido Popular (@populares) March 14, 2021

Hervías anunció ayer que se daba de baja de Cs y renunciaba a su acta como senador. Se marchaba acusando a la formación que ahora lidera Inés Arrimadas de haberse convertido en “parte del problema y no de la solución”. Critica el giro de los naranjas y que se hayan echado a los brazos del Gobierno de PSOE y Podemos. En este sentido, lamentÓ que Ciudadanos haya abandonado “los valores y principios liberales para convertirse en una muleta más del sanchismo”. “Por ello, he decidido dejar mi militancia y mi acta del Senado. Por mis valores y convicciones no puedo seguir representando a un partido que ha cambiado su ideología y principios”, afirma.