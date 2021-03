El ministerio de Igualdad rechaza explicar en el Congreso de los Diputados cuáles son las funciones de la alto cargo de su ministerio que ejercería las funciones de “niñera” de los hijos menores de la ministra Irene Montero, según la denuncia de la responsable del cumplimiento normativo del partido, Mónica Carmona.

A preguntas del grupo Popular en la Cámara Baja, el ministerio de Igualdad era interpelado sobre cuáles son las “funciones que realiza la Asesora o Jefe de Gabinete Adjunta del Ministerio de Igualdad, doña María Teresa Arévalo, así como la opinión del Gobierno acerca de si considera adecuado destinar personal financiado con recursos públicos para conciliar la vida laboral con el cuidado de los hijos”. Sin embargo, desde Igualdad han rechazado contestar a dicha pregunta y se han limitado a asegurar que el ministerio “no entra a valorar determinadas informaciones publicadas sin base documental y sin los medios imprescindibles para su acreditación y credibilidad”.

La misma contestación usa Igualdad para contestar a Ciudadanos que preguntaba sobre el “uso de un alto cargo del Ministerio de Igualdad para ejercer de niñera”. Los naranjas se preguntaban también sobre si tiene previsto el Gobierno impulsar una investigación para contrastar la veracidad de la información” denunciada por la abogada del partido asegurando “una persona a sueldo del partido” ejercía como cuidadora de los hijos de Montero, al menos en 2019, durante un acto de campaña electoral en Alicante. Desde Igualdad insisten en la misma respuesta y no aclaran en si la ministra de Igualdad usó o no a Teresa Arévalo como “niñera” de sus hijos. “Igualdad no entra a valorar determinadas informaciones publicadas sin base documental y sin los medios imprescindibles para su acreditación y credibilidad”.

Su sueldo: 51.9146 euros al año

Precisamente, a principios de mes, el Congreso de los Diputados rechazó investigar el “caso niñera”, a propuesta del PP, gracias al voto en contra del PSOE, quien salvó a su socio de Gobierno en Moncloa de tener que dar explicaciones en sede parlamentaria sobre la polémica que ya investiga el juez del “caso Neurona”. El juez del “caso Neurona”, Juan José Escalonilla, investigará si la ministra de Igualdad, Irene Montero, recurrió a una trabajadora del partido -actualmente asesora del Ministerio- para cuidar de sus hijos, tal y como denunció la ex abogada de la formación morada Mónica Carmona al magistrado que indaga en la supuesta financiación irregular de Podemos.

Teresa Arévalo fue asistente parlamentaria de Unidas Podemos-En Comú Podem En Marea en la XI Legislatura en el Congreso de los Diputados (año 2016) y formó parte del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos hasta el año 2017 y diputada por Albacete en la legislatura XII. Es actualmente jefa de gabinete adjunta de la ministra Irene Montero, un cargo de categoría nivel 30 - a pesar de no reconocer haber finalizado sus estudios universitarios en su perfil biográfico en la ficha del partido- por lo que recibe un sueldo bruto de 51.946 euros al año, lo que, en catorce pagas, significa hasta 3.710,42 euros brutos al mes.