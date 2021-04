Una ex alumna de Monedero denuncia en redes machismo por parte de iglesias “Me dijo voy al baño, te espero ahí”

Noviembre de 2010. Fernanda Freire, 18 años. “Voy a contar una historia de acoso y machismo rancio que sufrí”. Once años después, decide sacar a la luz su caso particular de acoso sufrido en primera persona y que tiene como protagonistas al cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero y al ex vicepresidente segundo del Gobierno y hoy candidato de Unidas Podemos al 4-M, Pablo Iglesias.

Su relato tuvo lugar en un bar de Lavapies en el que coincidió con ambos cuando ésta era universitaria. Freire, hoy pareja del youtuber “Un Hombre Blanco Hetero”, explica en un hilo de Twitter que había quedado con unos amigos de la universidad en un bar que frecuentaban los hoy líderes de Podemos y que allí coincidió con ambos. A Iglesias le define, años después del episodio, como “un machista, nepotista, hipócrita, incompetente y cobarde. Está más que comprobado”.

En el bar Monedero les invitó a una “ronda” y acto seguido vio “la mano de Monedero” en su cintura. Relata que, al parecer “el hombre es muy tocón en general, pero yo no lo sabía. En ocasiones posteriores escucharía a otras chicas decir eso, que el Juancar es muy tocón y no hay que tenérselo en cuenta”.

En cuanto nos vieron Monedero comenzó a hacer aspavientos orgulloso de sus alumnos y nos invitaron a una segunda ronda. Recuerdo la mano de Monedero en mi cintura cuando volvía de la barra con una copa. Al parecer el hombre es muy tocón en general, pero yo no lo sabia. — Ferrepelente (@Ferfreiref) April 7, 2021

Posteriormente, asegura que Iglesias comenzó a filtrear con ella. “El Macho Alfa vio a una tierna joven muy tonta y no quiso desaprovechar la oportunidad”, dice. Se define así misma como una “tierna joven” a la que Iglesias “acorraló cual cervatillo”. Según sostiene, el hoy ex vicepresidente “empezó a dorarme la píldora” y posteriormente la incitó a que le acompañara al baño. “No recuerdo exactamente la conversación, porque entre otras cosas debió ser bastante banal y vacía. Pero recuerdo esas típicas frases de: ‘Eres muy madura para tu edad’ y cosas similares. Total, que ahí estaba yo con un tipo feísimo con coleta, chepa y un piercing choni que era profe de la uni (me lo dijo uno de mis amigos, yo no le había visto por allí) pensando qué hacer con mi vida y aguantando la turra hasta que el señor Iglesias soltó por su apetitosa boca las siguientes palabras: ‘Voy al baño a refrescarme, te espero ahí’”.

...hasta que el señor Iglesias soltó por su apetitosa boca las siguientes palabras: “voy al baño a refrescarme, te espero ahí”.



En aquel momento los cielos se abrieron ante mi. Mientras le vi dirigirse al baño saque de mi bolsillo un billete de 5€, se lo di a un compa y me pire — Ferrepelente (@Ferfreiref) April 7, 2021

Fue en ese punto cuando, según relata la ex alumna de Monedero, decidió irse a su casa, pero entonces, le siguió un tercer individuo, al que hoy en día no sabría reconocer pero que sí se encontraba en el local junto a Monedero e Iglesias. “Salgo del bar rauda y veloz pensando en mi cama y a los pocos metros aparece el tercer tío que les acompañaba cuya cara tiene a bien que no recuerde. Pues el pavo insiste en acompañarme a casa y mientras camino casi corriendo diciéndole educadamente que no era necesario”. Al llegar a su portal, dice, la situación empeoró. “En el portal comenzó su ‘cortejo’ inútil mientras yo le pedía que por favor se fuese. Lo intentó todo, y terminó ofreciéndose a hacerme ‘la mejor comida de coño de mi vida’. Ahí ya dije hasta aquí, abrí la puerta y se la cerré en la cara, literal, le di en toda la cabeza con el portalón de metal», asegura en otro mensaje publicado en Twitter.

Tras haber publicado su particular “Me Too” en redes, Freire denuncia que Iglesias la ha bloqueado en sus redes. " Debe ser que las que nos acercamos a la treintena dejamos de gustarle. Cuanto más ternitas y jóvenes mejor”, ironiza para después cargar por última vez contra el candidato de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas. “El señor Iglesias es un machista, nepotista, hipócrita, incompetente y cobarde. Está más que comprobado”, finaliza.