Adriana Lastra carga contra “Ya es mediodía”, de Telecinco, por “despellejar” a Rociíto

La docuserie de Rocío Carrasco “Rocío. Contar la verdad para seguir viva” vuelve a trascender el debate social y saltar a la escena política. La portavoz del PSOE en el Congreso y vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra, ha criticado hoy el tratamiento que se está dando a la hija de Rocío Jurado en algunos programas de televisión. En concreto, ha cargado contra los colaboradores de “Ya es mediodía” de Telecinco, misma cadena que emite el documental, por “despellejar” a Rociíto.

En el magacín estaban comentando las declaraciones que la hija Rocío de Carrasco y Antonio David Flores, Rocío Flores, había realizado minutos antes en El programa de Ana Rosa. La joven rompió su silencio en un mensaje directo a su madre: “Mamá, tus hijos no te los ha arrancado nadie, están aquí. Levanta el teléfono, llámanos, habla con nosotros”.

En la tertulia hubo voces críticas con Carrasco por no haberse puesto en contacto con su hija mayor. “Una madre lo que tiene que hacer es luchar por sus hijos”, dijo una colaboradora, que pidió que pusieran el fragmento a Carrasco durante la entrevista que esta concederá el próximo miércoles para aclarar algunos supuestos que están causando polémica, a raíz de sus revelaciones.

Esto motivó que Lastra pusiera un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que, si bien no hacía referencia al programa, era meridianamente claro: “Estoy viendo un programa en el que unos colaboradores despellejan a una mujer porque parece ser que no le coge el teléfono a su hija. Luego me entero que la hija le pegó a su madre durante años. Pero se cuestiona a la madre. Ajá”

Estoy viendo un programa en el que unos colaboradores despellejan a una mujer porque parece ser que no le coge el tlf a su hija. Luego me entero que la hija le pegó a su madre durante años. Pero se cuestiona a la madre. Ajá. — Adriana Lastra (@Adrilastra) April 16, 2021

A continuación, Lastra escribía otro mensaje en el que recordaba el vía crucis de Rociíto que “lleva una década en tratamiento psicológico porque es víctima de violencia de género” e “incluso ha intentado suicidarse”. “Y ahí los tenemos, sacándole la piel a tiras, porque no le coge el teléfono a su hija”, ha destacado.

La madre lleva una década a tratamiento psicológico porque además es víctima de violencia de género. Incluso ha intentado suicidarse...

y ahí los tenemos, sacándole la piel a tiras porque no le coge el tlf a la hija. https://t.co/CC6rlJuT5E — Adriana Lastra (@Adrilastra) April 16, 2021

“Una mujer valiente”

Esta no es la primera vez que Lastra se alinea en favor de Rocío Carrasco desde que comenzara a emitirse el documental en Telecinco. Durante la emisión de la primera entrega, en la que Carrasco acusó a Antonio David Flores de maltrato físico y psicológico y de haber puesto a sus dos hijos en su contra, ya se refirió a Rociíto “una mujer valiente” y “una superviviente”. “Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres”, dijo entonces.