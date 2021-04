La Guardia Civil analiza restos de sangre encontrados en la embarcación

El caso de Olivia y Anna, las niñas desaparecidas en Tenerife la noche del martes cuando estaban junto a su padre, Tomás Gimeno, no tiene tintes de acabar con un final feliz. Aunque la Guardia Civil sigue trabajando en la hipótesis de que las pequeñas continúan con vida y todo podría tratarse de un secuestro parental, el tiempo juega en contra y las esperanzas por encontrarlas en buen estado se desvanecen con el paso de las horas.

Hoy es el tercer día de búsqueda y no hay rastro de ninguno de los tres desaparecidos en mar ni en tierra. Tras confirmarse que la sillita de bebé (un “maxi-cosi”) que se encontró flotando cerca de la embarcación de recreo del padre, a una milla del Puertito de Güímar, pertenece a la pequeña Anna, la Guardia Civil amplió la zona de búsqueda desde el noreste de la isla (desde los Roques de Anada hasta Güímar) hasta el sur porque, en el caso de que Tomás hubiera matado y arrojado a las pequeñas al agua, las corrientes podrían llevar los cuerpos hasta allí.

Aún así se sigue manteniendo también la búsqueda en tierra y los investigadores siguen solicitando la colaboración ciudadana para encontrarlos tanto en cualquier isla como en la Península. No se pierden las esperanzas de que las pequeñas puedan estar bien aunque también se baraja que el padre haya podido huir tras desprenderse de ellas, con ayuda de alguien en alta mar, y no suicidarse como así dio a entender a su entorno cercano con esos mensajes la noche del martes. También esa noche, en una de las llamadas desesperadas de su ex al ver que no devolvía a las niñas le dijo que no las volvería a ver “nunca más”.

DESAPARECIDOS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE EN UNA EMBARCACION ENCONTRADA A LA DERIVA EL PADRE TOMAS ANTONIO GIMENO CASAÑAS Y SUS DOS HIJAS OLIVIA GIMENO ZIMMERMANN

El laboratorio de la Guardia Civil también analiza el resto de sangre hallado en la embarcación de recreo interceptada a la deriva el miércoles, si bien no se ha confirmado siquiera que sea sangre humana y podría tratarse de restos de pesca.

La UCO ya se ha trasladado a la isla

Ante el cariz que están tomando los acontecimientos y dado la magnitud del caso, los agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ya se han trasladado a Tenerife para colaborar con el equipo de Judicial de la Comandancia de la isla y tratar de encontrar cuanto antes a los desaparecidos o cualquier pista que ayude a dar con su paradero.