La Guardia Civil investiga la posible huida del padre de las niñas desaparecidas en Tenerife

Los investigadores encargados del caso de la desaparición de Tomás Gimeno y sus dos hijas Anna y Olivia (de 1 y 6 años) todavía mantienen abiertas varias hipótesis con respecto al paradero de los tres desaparecidos. Además de ese mensaje que mandó a Beatriz, su ex mujer y la madre de las niñas, advirtiéndole de que no iba a volver a verlas, también envió varios en tono de despedida a su entorno más cercano, lo que se interpretó como una sustracción parental e intento de suicidio. Sin embargo, la Guardia Civil baraja la posibilidad de que el hombre de 37 años pudiera haber recibido la ayuda de alguien en el mar que le auxiliara en su fuga. A esta hipótesis apuntaría el hecho de que Tomás se fuera con “miles de euros” en efectivo, según apuntan medios locales, algo que no cuadraría con la intención de quitarse la vida. También señalaría esta línea su necesidad de cargar el teléfono móvil la noche en la que zarpó del puerto de Santa Cruz tras cargar con varias bolsas y maletas su embarcación de recreo la noche del pasado martes.

Regreso a puerto para cargar el móvil

Aquel día había estado con sus hijas desde las 17:00 horas y en lugar de devolverlas a las 21:00 llegó a la Marina del puerto de Santa Cruz a eso de las 21.30 horas, según registraron las cámaras de videovigilancia. Según explicó ayer el capitán del puerto, aparcó en el pantalán A y se dirigió a su embarcación cargado de bolsos y maletas. Tuvo que realizar hasta tres viajes desde su Audi blanco hasta la barca. Tras salir al mar, se vio obligado a regresar a tierra porque se había quedado sin batería. Así, volvió a coger su coche, se fue a una gasolinera, compró un cargador y tras cargar el teléfono, volvió a zarpar a eso de las 00:30 horas, según explicamos ayer en LA RAZÓN.

Esta mañana el programa “Espejo Público” ha avanzado que en ese regreso a puerto Tomás se topó con la Guardia Civil, que le recriminó estar fuera del toque de queda a lo que él habría contestado que como tenía el teléfono apagado no sabía la hora que era.

GRAFCAN8263. SANTA CRUZ DE TENERIFE (ESPAÑA), 29/04/2021.- La Policía Científica analiza la embarcación. EFE/Ramón de la Rocha

Tomás zarpa finalmente esa madrugada y es posible que aún realizara más llamadas. En ello están los investigadores, que tratan de determinar a través de las antenas de telefonía cuál le daría cobertura y a qué hora. No descartan que alguien le “socorriera” en el mar y le ayudara en su huida. La Guardia Civil trabaja con la esperanza de que las niñas también se encuentren con vida y estemos ante un caso de secuestro parental aunque no se descarta que las hubiera quitado al vida antes de huir. Lo que es seguro es que tanto las cámaras del puerto como el vigilante de seguridad que le vio en el lugar le sitúan a él solo, ya sin las niñas.

El maxi-cosi de Anna

Fue la tarde del miércoles cuando Salvamento Marítimo encontró su embarcación a la deriva cerca del Puertito de Güímar. Hoy se ha conocido que entonces también se encontró una sillita de bebé, un “maxicosi”, que la familia habría reconocido como la de Anne.

Según una portavoz de la Comandancia de Tenerife el dispositivo de búsqueda que se ha reanudado esta mañana y que ayer iba desde Punta Anada hasta Güímar (noreste de la isla) se ha ampliado hasta el sur de la isla. También continúan solicitando la colaboración ciudadana para poder localizar a los desaparecidos en tierra, en las islas o en cualquier otro punto.