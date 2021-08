Andrés, detenido por el crimen de la vendedora de ONCE: “Andaba con tantos que habrá sido cualquiera”

Andrés M. había estado un par de años dando extras los fines de semana en el merendero “El Jardín de Bauti”, en Albacete, pero desde que comenzó la pandemia había dejado de trabajar allí. Aun así, guardaba buena relación con sus ex compañeros y acudía a comer por allí con frecuencia. El sábado fue el último día. Hacía solo dos días que habían conocido la desaparición de María Isabel de la Rosa, una vendedora de ONCE muy conocida por todos y no se hablaba de otra cosa esos días. Él, quizás para aparentar también sorpresa ante el suceso, no dudó en verter su opinión al respecto y le dijo a Gloria, una ex compañera del restaurante: “¿Te has enterado de lo de María Rosa? Eso habrá sido uno cualquiera, andaba por ahí con tantos que vete a saber”. El comentario quedó para Gloria, según ha explicado a LA RAZÓN, en uno machista y de mal gusto hasta ayer por la noche, cuando se enteraron que la Policía había encontrado en casa de Andrés el cadáver de la mujer de 44 años. Él había sido detenido y, según comentaban en el pueblo, ahora buscaban los cadáveres de más desaparecidas entre las paredes de la vivienda, un dato que horroriza a quienes conocían a Andrés, como Gloria. “Era una persona super agradable, muy abierto, nunca le vimos nada raro”, explica sobre el tiempo en que fueron compañeros de trabajo. “Ahora pienso la de veces que nos hemos quedado los dos solos cerrando y se me pone el cuerpo del revés”, dice la mujer, aún consternada por lo sucedido. “Lo que más me sorprende es cómo vino a comer aquí el sábado, cuando supuestamente ya había hecho lo que se supone que ha hecho. Qué sangre fría y qué necesidad de comentar nada del tema”, zanja la mujer.

Rompiendo paredes

Andrés, de 53 años, vivía solo tras el fallecimiento de sus padres y ahora está a la espera de pasar a disposición judicial como presunto autor de, al menos, la desaparición de María Rosa. El dispositivo policial de ayer en torno a su casa, en la calle Estrella, comenzó sobre las 18:30 horas. Los agentes del GOIT, especialistas en “romper” suelos y paredes, tomaron un papel importante en la intervención, lo que hizo pensar que los restos mortales podrían estar ocultos entre paredes o bajo losetas. Efectivamente, su cuerpo estaba entre dos paredes, según fuentes policiales. Ahora será la autopsia la que determine las casusas de la muerte de Rosa, a quien se perdió la pista sobre las 17:00 horas del jueves, cuando su datáfono de venta de cupones y su móvil dejaron de emitir señal.