Bruselas reclama a todos los partidos la renovación del CGPJ y la reforma de su sistema de elección

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha hecho hoy un llamamiento todos los partidos políticos españoles para que lleguen a un acuerdo que termine con la parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también afronten la reforma del sistema de elección de este organismo para que se cumplan los estándares europeos. El comisario no ha querido cargar las tintas contra el Gobierno ni contra el principal partido de la oposición, sino que ha pedido a todas las fuerzas políticas que cumplan su parte. “Para alcanzar una mayoría cualificada de tres quintos en el Parlamento, una mayoría que sobrepasa ampliamente la mayoría del Gobierno en el Parlamento, por supuesto necesitas ser capaz de discutir con varios partidos políticos y éste es un mensaje claro a todos los partidos políticos”, ha señalado en referencia a los apoyos necesarios en el Congreso para romper el bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces y acordar quiénes serán los sustitutos de los actuales miembros.

A pesar de que el retraso en renovación del CGPJ has sobrepasado los 1.000 días, el Comisario no ha planteado ningún ultimátum con una fecha determinada a las fuerzas políticas españolas y ha reiterado que Bruselas confía en el sistema judicial de nuestro país. “No tenemos una verdadera preocupación general por el sistema, estamos preocupados por este punto específico, el CGPJ, y queremos que se resuelva”, ha asegurado el político belga. Si bien no querido hablar de plazos, no ha descartado nuevos movimientos por parte de Bruselas en el medio plazo si se siguen sin producir avances.

Reynders ha realizado estas declaraciones después de haberse reunido hoy en Bruselas con las cuatro asociaciones de jueces españolas que se han trasladado hasta la capital comunitaria para pedir a las instituciones europeas su mediación en la guerra entre los dos principales partidos.

Diferencias entre las asociaciones

A pesar de que los cuatro colectivos comparten su objetivo de lograr el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y reformar el sistema de elección de los vocales de este organismo, existen diferencias sobre las prioridades. Fruto de estas divisiones, el comisario ha recibido a estas organizaciones en dos turnos diferentes. Los primeros en hablar con Reynders han sido los representantes de la asociación de Juezas y jueces para la Democracia y en una cita posterior el comisario ha recibido de manera conjunta a las otras tres asociaciones restantes: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Victoria (AFJV) y el Foro Judicial Independiente (FJI).

Mientras la primera asociación considera que debe ser prioritario el desbloqueo para la renovación de los miembros del CGPJ y quiere que Bruselas presione al Partido Popular para que llegue a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez, el resto de las asociaciones consideran que esto debe realizarse en paralelo a la reforma del modo de elección, en aras de que 12 de los 20 vocales de este organismo sean elegidos por los propios jueces, tal y como defiende el Consejo de Europa y ha pedido también Bruselas.

Al ser preguntado por la postura de Bruselas sobre el orden de prioridades, Reynders ha sido claramente ambiguo y no ha defendido claramente la postura de ninguno de los dos grupos de asociaciones. “No voy a entrar en si primero debería ser el huevo o la gallina. Lo importante es que se renueve el Consejo y que se consiga una reforma más profunda para que la mayoría de los vocales sean elegidos por los propios jueces”, ha señalado.