Vox condena la “performance” de Chueca y apoyará la declaración de Podemos si no es un intento de demonizarles

Vox condena “todo insulto, ataque o violencia” y no descarta apoyar la declaración institucional que Unidas Podemos presenta en el Congreso contra la manifestación del grupo neonazi si ésta va dirigida a condenar esos “insultos intolerables”. “No somos sectáreos”, apuntó el portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros quien ha advertido de que, si la formación morada con ese texto pretende seguir arrojando “veleidades” contra el partido que lidera Abascal, “no lo haremos”.

El portavoz de Vox se refirió a la manifestación neonazi en el que se gritaron consignas como “fuera maricas de nuestros barrios” y “fuera sidosos de Madrid” o “tú no eres español, porque no eres blanco” como la “performance de Chueca” y recordó las declaraciones del presidente del partido, Santiago Abascal donde criticaba lo ocurrido y lo condenaba. “Vox condena todas las barbaridades que algunos descerebrados han vertido si no fuera porque a algunos les interesa sacarlos”, apuntó.

Espinosa de los Monteros dijo que todo esto le recuerda a un vídeo en abril de este año, donde un grupo salió a conmemorar la Tercera República, con cabezas rapadas y desfilando a plena luz y con el aplauso de muchos por las calles de Madrid y “no pasó nada”, dijo. El portavoz ha destacado que se ha “vulgarizado el término de extrema derecha” y recordó que Falange tuvo unos 616 votos en las últimas elecciones y criticó que se ponga a unos etiquetas mientras que, “los que de verdad son fascistas campan a sus anchas y les dan un micrófono y una relevancia que antes no tenían y se empeñan en compararlos con nosotros”.

El portavoz de Vox también ha recordado que a “algunos que nos ha considerado que defendemos los discursos homófobos” y se preguntó si quienes lo dicen son periodistas o activistas. “Esta sarta de mentiras se oye todos los días. Es un ejemplo más de manipulación contra Vox, algo que se produce cada vez que la izquierda está en aprietos”. Recordó a “la rubia sacada de un casting con camisa azul hablando del judío es culpable el día después de las elecciones”, “los sobres con balas o la navaja que enviaron a la ministra Reyes Maroto donde se vinculó que la había enviado Vox o un familiar”. Además, Espinosa de los Monteros leyó una sentencia en la que se condena a un medio por inculparle directamente a él indicando que el autor del envío de la navaja era familiar suyo. “Le dimos la oportunidad de rectificar a dicho medio y no quiso. No vamos a seguir permitiendo que se nos asocie con la violencia, ni que sigan mintiendo”.

Vox insiste en que en todo esto estarían detrás las “cloacas” socialistas en que se habrían aprovechado de 60 “descerebrados” porque, subrayó, “la extrema derecha existe, son 600 personas en toda España, muchos infiltrados, y sacan el espantajo y manipulan cuando quieren. No serían cloacas si tuvieran el nombre más seguro”. “Condenamos cómo utilizan las cloacas”.

Un periodista insistió en saber si Vox está a favor de que las personas homosexuales puedan tener hijos lo que Espinosa de los Monteros respondió con que “Vox no se puede comprometer a que las personas del mismo sexo tengan hijos porque eso sería intermediación divina”, además, destacó que el partido nunca se someterá “a lo que nos digan los Lobbies, ni lo que nos digan la cadenas más sectarias” pero reiteró que “todo insulto, ataque o violencia lo vamos a condenar. Los insultos lo condenamos siempre, pero no vamos a cambiar nuestras posiciones. Tampoco aceptamos los ataques por condición religiosa, ni por lo que es una familia. No me preguntan nunca por la poligamia... ¿Por qué no me pregunta por el matrimonio entre un hombre y tres mujeres? Consideramos que hay muchos tipos de familias y ningún partido tiene que decirle a nadie cuál tiene que ser su modelo de familia o de convivencia”, sentenció.