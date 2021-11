Albares saca pecho de sus presupuestos mientras la oposición le recrimina el veto a sus enmiendas

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha comparecido en el debate del dictamen aprobado en la Comisión de Presupuestos, en defensa de las partidas presupuestarias de su Departamento contempladas en el proyecto de ley de PGE para el año 2022, en el pleno del Congreso de los Diputados.

Durante su intervención, el titular de Exteriores ha subrayado que la partida de su ministerio está al servicio de la política y acción exterior que “es un política de Estado”. En este sentido ha subrayado que las vacunas y el gas que consumimos en España, “lo conseguimos trabajando con nuestros socios”.

Asimismo, ha recordado que el monto asignado a su cartera ha experimentado un importante aumento hasta los 1.928,65 millones de euros, es decir un 4,13 pro ciento más que en el ejercicio anterior.

Ha justificado este incremento alegando que “responde a la mirada hacia el futuro” y a un “cambio profundo de la economía” como consecuencia de la transición verde. Además, ha situado la asistencia a los ciudadano en el exterior como uno de los ejes fundamentales de su cartera. De hecho, parte del presupuesto tiene como fin los planes de digitalización del servicio exterior y contará con un presupuesto de 110 millones de euros para “modernizar los sistemas y las estructuras tecnológicas”.

Además, ha puesto énfasis en que nuestro país acogerá la cumbre de la OTAN el próximo año y, además, que en 2023 España ocupará la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.

Cs y PP, muy críticos

Sin embargo, la oposición ha sido crítica con las proyecciones de Albares. María Carmen Martínez, del grupo Ciudadanos, ha asegurado que su grupo ha presentado varias enmiendas en las que, por ejemplo, se solicitaba que las inversiones incluyeran una memoria para evaluar el seguimiento de los proyectos, así como información de cualquier modificación de los mismos así como la obligación de comparecer ante la UE cada vez que se aplicaran los fondos, sin embargo, fueron vetadas, al igual que otras para reducir o aumentar cuantías que tampoco fueron aceptadas.

También desde los populares, María Valentina Martínez, ha reprochado al Albares que “sube a esta tribuna a defender unas enmiendas que no van a ser ni siquiera debatidas, que no lo fueron, sino que no van a ser votadas porque han sido directamente censuradas”.

No en vano, el debate de enmiendas al proyecto presupuestario de 2022 en la Comisión de Presupuestos del Congreso arrancó la semana pasada con críticas hacia los cientos de vetos a las iniciativas de los partidos por parte del Gobierno por aumentar los gastos o reducir los ingresos.