La última pista que ha dado Sánchez de que agotará la legislatura

Entre julio y diciembre del próximo año, España ostentará la presidencia rotatoria de la Unión Europea, un motivo más para que Pedro Sánchez agote la legislatura y no convoque elecciones hasta el final de 2023 o inicio de 2024. No en vano, una regla no escrita es que el estado miembro que ostente la presidencia nunca celebre elecciones durante ese periodo.

Por lo tanto, aunque las encuestas no auguren buenos resultados para los socialistas, la visibilidad de esta presidencia europea es un motivo para agotar el mandato y sacar rédito de la visibilidad de esta presidencia. Pero además, hoy el BOE y la comparencia en del secretario de Estado para la UE, b, han dado una nueva pista de las intenciones del presidente Sánchez al anunciar la creación de una Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la Unión Europea, que se encargará de la organización y los trabajos derivados de esta Presidencia.

Las últimas elecciones generales se celebraron el 10 de noviembre de 2019. La Constitución establece en su artículo 68.4 que el Congreso es elegido por cuatro años y el mandato de los diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de las Cámaras. Por lo tanto, si Sánchez agota completamente la Legislatura y publica en el BOE la disolución de las Cortes el mismo 10 de noviembre de 2023, tendrían que transcurrir 54 días, por lo que podrían celebrarse las elecciones a principios de enero de 2024.

Oficina de Coordinación para la Presidencia de la UE

Respecto a la Oficina de Coordinación, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado y ha confirmado el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba durante su comparecencia en el Congreso para explicar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, tendrá como objetivo “organizar” la serie de reuniones informales ministeriales como la participación en los Consejos Europeos que dependerán de la presidencia española durante el segundo semestre de 2023, periodo durante el cual nuestro país ostentará la presidencia rotatoria de la Unión Europea.

Una misión, la de la presidencia de la UE, que supondrá una inversión “adicional” para las arcas del Estado que González-Barba ha cifrado “en unos 80 millones de euros”.

La persona titular de esta nueva Oficina de Coordinación, cuyo nombre no se ha desvelado todavía, tendrá rango de subsecretario de Estado y también será enviada especial del presidente del Gobierno a las reuniones que a ese nivel de enviados especiales tengan lugar en la Unión Europea.

Según detalla el BOE, su función será preparar, planificar, coordinar, hacer un seguimiento e impulsar las actividades necesarias para la organización y el desarrollo de los eventos relacionados con la Presidencia española de la Unión Europea, durante el segundo semestre de 2023.

Asimismo, se encargará del asesoramiento y la asistencia al presidente del Gobierno en los asuntos relacionados con la Unión Europea y con las relaciones bilaterales con los países europeos, además de proporcionarle la información necesaria para el ejercicio de su participación en el Consejo Europeo, llevando a cabo el análisis y seguimiento de los programas y acciones de la UE.

Por lo tanto, el hecho de que el Ejecutivo incluya en las próximas cuentas esta nueva secretaria es una prueba más de que agotar la Legislatura está en el ADN de la coalición.