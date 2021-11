El Supremo respalda al Gobierno en el visto bueno a la entrega de El Pollo a Estados Unidos

El Tribunal supremo ha hecho pública la sentencia por la que deniegan el recurso del exjefe de la Inteligencia venezolana, Hugo Carvajal conocido como El Pollo, a la decisión del Consejo de Ministros en marzo de 2020 de firmar su extradición a Estados Unidos. La Sala Tercera del alto tribunal indica que si una entrega ha sido ordenada por los tribunales y el Gobierno decidiera por “concretos intereses esenciales para España” no hacerla, entonces ellos la revisarían. Pero no es el caso. La Audiencia Nacional dio luz verde a la extradición y el Ejecutivo se limitó a poner su rúbrica, así que los magistrados sentencian que todo está en orden y, además, le imponen 4.000 euros de costas procesales.

Estados Unidos reclama al exmilitar por delitos que van desde 1999 hasta 2019 y que tienen que ver con la pertenencia de él a ‘El Cartel de los Soles’ cuyo objetivo era transportar cargamentos de drogas hasta el país norteamericano. Según revela la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Wenceslao Olea, entablaron conexiones con narcotraficantes a gran escala, entre otros, los cabecillas de las FAR, con el objetivo de obtener grandes cantidades de cocaína, apoyo logístico y protección a las rutas de transporte de la droga. Dicen, además, las autoridades americanas que en 2006 El Pollo conspiró para coordinar el transporte de un cargamento de 5,6 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos, desde Venezuela a México, en un avión capaz de transportar a más de 100 personas. Carvajal, según consta en el escrito, participó en estos delitos siendo uno de los más altos niveles de la autoridad venezolana.

La defensa de El Pollo había interpuesto este recurso contra la decisión de los ministros considerando que era nula porque no estaba lo suficientemente motivada, pero la Abogacía del Estado sostiene lo contrario: que lo que necesitaría haberse motivado sería la decisión de no realizar la entrega a Estados Unidos, una vez la Audiencia Nacional había dado el sí a la extradición. Los magistrados están de acuerdo: “la motivación es de lo que se decide, no de lo que se omite, de tal forma que si el Gobierno no considera procedente ejercer sus potestades discrecionales, no requiere una reseña específica”.

Carvajal indicaba también que aunque Estados Unidos tenga un acuerdo de extradición con la Unión Europea, a él se le está reclamando por unos hechos de naturaleza militar porque de haberse producido, se produjeron cuando él estaba en el ejercicio de sus funciones militares en Venezuela. Además, acusa al Gobierno español de no haber tenido en cuenta que en realidad la petición de extradición “tiene como fundamento una persecución política”. Nada de eso, dice la abogacía. Que si la Audiencia Nacional ya ha estudiado su expediente difícilmente ellos pueden creerse que hay motivaciones políticas detrás y menos si sus argumentos se basan en la prensa: “no pueden servir de justificación la información periodística”.

El tercer argumento que sus abogados aportaron es que no existe el compromiso por parte de Estados Unidos de que El Pollo no vaya a sufrir torturas o malos tratos una vez sea entregado. De hecho, precisamente este es el escollo que todavía lo mantiene en España a la espera de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelva este cuestión. En este sentido, los servicios jurídicos del Gobierno indican que a él no se le está pidiendo para pena de muerte y, por tanto, no es necesario que Washington imponga ninguna garantía adicional.

Los magistrados del Supremo expresan que los competentes para decidir sobre la extradición no son ellos, sino sus colegas de la Audiencia, que ellos tienen que determinar si la decisión del Consejo de Ministros estuvo bien. “En cuanto que dicha decisión tiene una naturaleza jurisdiccional, esas cuestiones de legalidad quedan ya definitivamente juzgadas y no es posible que en lo sucesivo puedan suscitarse nuevamente”, “ni puede Tribunal alguno, en este caso esta Sala Tercera, hacer corrección alguna” sobre la extradición.

No obstante, esta decisión del alto tribunal no cambia nada, por el momento, sobre su extradición. La pelota continúa en el tejado de la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que debe volver a reunirse en los próximos días para decidir si el escrito que ha llegado de la embajada estadounidense les parece apropiado para proceder a la entrega. Habían pedido garantías a las autoridades americanas, si bien su respuesta fue que en virtud del convenio de extradición ellos no tenían que dar ningún plus, que su sistema tiene mecanismos de revisión sobre la cadena perpetua (que es la que le piden). La Fiscalía lo consideró “suficiente” y queda saber qué opinan los magistrados.