ERC advierte a Sánchez de que “prepare las maletas de Moncloa” si no reúne la “mesa de diálogo”

ERC redobla su ofensiva contra el Gobierno para reunir la “mesa de diálogo”. Los independentistas llevan meses demandando su convocatoria, que esperaban para el pasado mes de enero, mientras que el Ejecutivo central sigue dilatando los tiempos. “No hay fecha”, aseguran fuentes gubernamentales, que defienden que “se celebrará”, pero sin acertar a aterrizarla sobre el calendario. La interlocución con Cataluña no ha cesado, este mismo viernes se producirá la Bilateral entre el Estado y la Generalitat. Un foro en el que se tratan las cuestiones prácticas, más pegadas al territorio y a las cuestiones que verdaderamente afectan a los ciudadanos catalanes.

La cumbre que está “bloqueada”, utilizando el argot soberanista, es la que tiene un cariz más político y simbólico. Para el Gobierno esta foto no es ya una prioridad, inmersos en el ciclo electoral que nos llevará de parada en parada hasta las generales, a finales de 2023. En Moncloa quieren evitar un desgaste añadido y solo reunirán la “mesa de diálogo” una vez que se consensuen “contenidos concretos” sobre los que alcanzar un acuerdo. Esto es, huir de la escenificación, promoviendo encuentros vacuos en los que escuchar las proclamas independentistas sobre el referéndum y la amnistía en las que no hay ningún punto de encuentro ni de futuro.

En este contexto, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián ha preguntado hoy al presidente del Gobierno si considera que está cumpliendo “los objetivos sociales del pacto de Legislatura”. Sánchez le respondió que sí, lamentando “las dificultades del contexto complejo de pandemia” en el que han tenido que desarrollar su acción ejecutiva y presumiendo de haber “propiciado transformaciones”, sacando a relucir los buenos datos de paro o la gestión de los fondos europeos.

Pero la interpelación de Rufián no iba por ahí. El diputado de ERC le advirtió al Gobierno de que “el lobo” que representa un gobierno de PP y Vox, “morderá” y también “les morderá a ustedes”, alertando sobre la “tentación” del Ejecutivo de “dejar pasar la oportunidad de la mesa de diálogo para desgastarnos”. “Quien crea que si la mesa no funciona solo desgasta al independentismo, se equivoca. El fracaso de la mesa también es un fracaso de la izquierda española y cuando fracasa la izquierda española a nosotros no nos va mal”, ha señalado, asegurando del riesgo de que en este contexto lleguen al poder PP y Vox. Rufián ha exigido al presidente que “ponga políticas de izquierda sobre la mesa”. “Y eso no es una reforma laboral aplaudida por Ana Botín”, ha recriminado, para apuntalar “resuelva el conflicto político en Cataluña, porque solo así evitará hacer las maletas de Moncloa”.

Sánchez le respondió que “no se alegra del auge de la ultraderecha”, recordando que ayer ofreció la abstención del PSOE al PP, si rompía los acuerdos con la ultraderecha en toda España. “Voy a cumplir 50 años en los próximos días, a mí nadie me da carnés de izquierda y menos ustedes”, cargó contra Rufián, recordando sus palabras en el debate de la reforma laboral, cuando dijo que sería la reforma que habría aprobado Albert Rivera como vicepresidente. “Cuando dice eso no insulta al Gobierno, es un insulto a los sindicatos, que fueron los que lo firmaron. Usted a lo mejor considera que está más a la izquierda que UGT y CC OO que hicieron un ejemplo de patriotismo”, señaló. Para finalizar, Sánchez recordó que “siempre tendrá la mano tendida a la mesa de diálogo” y que este mismo viernes se reunirá la Bilateral Estado-Generalitat.