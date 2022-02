Pedro Herrero: «La familia es la herramienta más eficaz para hacer retroceder al Estado»

Pedro Herrero es coautor de «Extremo Centro», un podcast convertido en libro-manifiesto en el que defiende los valores liberales ante el auge de los extremos.

¿Qué es más revolucionario ir a misa o formar una familia numerosa?

Yo no voy a misa, con lo cual te diría que formar una familia. A lo largo de la historia las familias extensas, los hogares con muchos miembros han sido la estructura que nos ha dado soporte para vivir vidas plenas. Lo llamativo es que hoy pensemos que podamos afrontar algo tan duro, exigente y lleno de dificultades como es la vida de una manera solitaria e individual.

¿Cree que es sostenible que un “zoomer” reciba mayor pensión que el salario de un “boomer”?

Es llamativo que las únicas preocupaciones que se abordan en el proceso político contemporáneo son las relativas a las condiciones de los pensionistas, que ejercen un peso extraordinario sobre las condiciones de reparto social, y que son absolutamente regresivas hacia la generaciones más jóvenes. Que la clase dominante esté planteando como opción virtuosa para la comunidad el decrecimiento o el decrecentismo, planteando una renuncia expresa al proceso material por parte de las clases populares y tratando de venderles que vivir en pisos más pequeños, no poseer bienes materiales, no comer carne o tener acceso a viviendas amplias con piscina compartida es la manera buena de vivir. Esto es llamativo porque la mayor parte de la clase dominante no se aplica a sí misma estos criterios.

¿Hasta qué punto cree que las redes sociales han influido en crear vidas líquidas?

Las redes sociales nos enferman como está ampliamente demostrado de cortisol y de estímulos instantáneos. Eso genera vidas a veces menos llenas de lazos y experiencias verdaderas y están más llenas de ideología y de expresiones públicas de experiencias pseudo religiosas. Permiten que nos encapsulemos con gente que vive de manera muy similar a nosotros y permite que no nos contradiga ningún tipo de imagen externa que nos cuestione o nos pregunte sobre si estamos ejerciendo el deber ser sobre nuestra propia vida.

“Derechita deloitte”, “zoomers fascistas”, “izquierda patinete”.... ¿es imposible huir de las etiquetas a día de hoy?

Las etiquetas son necesarias para territorializar los conceptos. La derecha boomer ha sido extraordinariamente perezosa en la creación de nuevas categorías y conceptos que permitan abrazar la realidad contemporánea. Las manifestaciones permanentes alrededor de los impuestos bajos, la sempiterna referencia a conflictos políticos que si tenían alguna vigencia era ante un mapa político de los noventa. Cuando creamos conceptos y volvemos a territorializarlos, estamos pidiéndole a la gente que vuelva a pensar sobre la realidad de hoy.

Es muy crítico con el «papá Estado», ¿qué piensa de la actuación del Gobierno durante la pandemia?

El podcast se aceleró como reacción de protesta ante los excesos que hemos vivido. Sigue siendo absolutamente aterrador pensar que nuestra comunidad moral permitió que se prohibiera por parte del Estado los funerales. Pensar que el Estado tiene algo así como autoridad para prohibir la vida es una consecuencia peligrosa del debilitamiento de nuestras comunidades. Entonces, nuestra defensa de la familia viene precisamente de que consideramos que puede ser la herramienta más eficaz para poder hacer retroceder al Estado y al mercado a los espacios donde debe estar.

Hablemos de la actualidad política, ¿cree que Ciudadanos desaparecerá?

La sociología de Cs, que es una sociología que necesitaba mucha activación para participar en el proceso político, creo que ha demostrado que no se encuentra conforme con algunas de las decisiones que se tomaron en el pasado y, de alguna manera, ha pasado a votar otros candidatos y otras fuerzas políticas. Cs, durante la década del centro político español, dotó de estabilidad y fue siempre recompensado por el electorado.

¿Qué le parece el fenómeno Ayuso?

Bien, es una recuperación de la política popular en el sentido más positivo del término. Una presidenta, una candidata y una líder que ha recuperado un cierto disfrute por el ejercicio de una política divertida, que se basa esencialmente en respetar las decisiones materiales de la población y entender que a veces la libertad es poder tomarte una caña con tus amigos en la terraza.

¿Se está comiendo Pedro Sánchez al PSOE?

Sánchez es un hombre que ha sido un suceso en la política española reciente de la izquierda y ha sido el mecanismo de penetración de la nueva izquierda en una organización tradicional como el PSOE. Esa nueva izquierda más urbanita, menos obrerista y menos agraria, aun no ha despegado todavía todos sus efectos en las elecciones autonómicas. Es muy probable que esa nueva izquierda, que a día de hoy representa el PSOE, la veamos retroceder.