Guillermo Rocafort: «La izquierda cainita de Pedro Sánchez no pretende más que confrontar y despertar odios»

Palabra de «almogávar»

Cuenta Guillermo Rocafort que «desde bien niño siempre he sentido un gran interés por la Historia, en especial por la de España, gracias al ambiente familiar propicio en que me he desenvuelto, así como también a los extraordinarios profesores que tuve en el colegio. Recuerdo que por el apellido que llevo, mi profesor de 1º de EGB exclamó que conmigo la clase tenía un «almogávar» entre ellos. Eso, que entonces no comprendí, despertó en el interior un ansia por conocer el significado y trascendencia de esas palabras, y de todas aquellas palabras históricas que son desconocidas por lo general pero que en su época significaron mucho. Y así fue que desde entonces he devorado libros de Historia con lo que he conseguido comprender muchos de los hechos de nuestro pasado, y además desde un punto de vista crítico, lo que me ha permitido realizar análisis y reflexiones en profundidad sobre los relatos que falsamente pretenden imponernos. Y tanto es así que a pesar de que entre mis estudios universitarios (dos licenciaturas y un doctorado) no tengo títulos en el ámbito de la Historia, sí que estoy acreditado por la ANECA como investigador en Humanidades, dentro de la especialidad de Historia. Debo ser de los pocos abogados y economistas que tienen esta certificación estatal sin base universitaria específica para ello, con lo que mis estudios historiográficos se enriquecen además de un extenso conocimiento económico y jurídico».

Respecto a su pasado, castrense, considera Rocafort «muy necesario en el momento presente que exista la posibilidad de que los jóvenes españoles con espíritu de aventura y de servicio a la comunidad puedan volver a tener la posibilidad de cumplir un servicio militar voluntario en La Legión, así como en otras unidades militares de élite de las Fuerzas Armadas Españolas».