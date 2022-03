Una campaña avalada por el Ministerio de Igualdad indigna a los jueces

“¡¡¡Cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva!!!”, se lee en una imagen que firma el Institut Balear de la Dona y el Ministerio de Igualdad. La frase la dice un hombre vestido de toga y se la grita a una mujer dibujada con heridas y un brazo fracturado. Jueces las están compartiendo en redes sociales mostrando su indignación por la campaña de descrédito que les supone y, además, consideran que es un alegato para que las mujeres maltratadas no denuncien.

“El Institut Balear de la Dona, en connivencia con Igualdad apoyando aquí la perpetuación de la violencia de género, quitando la esperanza a las mujeres que estén pensando en denunciar a sus maridos y dejándolas solas por no poder confiar en el sistema” ha denunciado en su cuenta de Twitter la magistrada Natalia Velilla. Según ella, el mensaje es claro: No denuncies, no te harán caso, te humillarán.

Los comentarios de muchos otros usuarios indignados han seguido a lo largo de la tarde. “Qué vergüenza de campaña”, dicen. “Alguien debe parar ese dislate de inmediato. Si no es la justicia y la policía, ¿Quién será el refugio de las mujeres frente a la violencia de género? ¿Will Smith?”, expone Rafael del Rosal abogado especialista en defensa deontológica. Por el momento el Ministerio de Igualdad no se ha pronunciado al respecto.