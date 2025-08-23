Feministas denuncian una agresión de la actriz que simuló que se masturbaba sobre un altar

Un grupo de feministas vascas, conocido como Bizkaiko Emakume Feminista Erradikalak (Befe), ha denunciado públicamente haber sido víctima de una agresión a manos de la actriz que fue llevada ante la Justicia tras haber simulado que se masturbaba sobre un altar.

El ataque ocurrió en plenas fiestas de Bilbao, después de que este colectivo feminista abolicionista de la prostitución colocase en la vía pública de la capital vasca carteles y pegatinas con el lema: "Putero, pagando también estás violando".

Durante esta acción, que se enmarca en su labor de denuncia de la "explotación sexual", -según explica en un comunicado- la cómica Ana Lindane salió de un bar y, "de manera violenta", tapó con pintura azul sus pegatinas. Y, seguidamente, comenzó a intimidar a una de las mujeres del grupo "mediante insultos, gritos e invasión de su espacio personal".

Además, Lindane empezó a gritar a la gente que se encontraba dentro del establecimiento del que ella salió la frase "eh, gente, alerta terf", con intención de que se implicasen en el hostigamiento que ella estaba protagonizando.

"Lejos de cesar en su actitud, (Lindane) continuó hostigándonos y finalmente agredió físicamente a una de nuestras compañeras de 70 años, arrancándole las gafas y dejándola indefensa. Tras exigirle que las devolviera, procedió a lanzarlas al suelo", explican desde Befe en su declaración pública.

Esta mujer ya fue denunciada ante los juzgados por Abogados Cristiana después de que realizase un espectáculo sobre el altar de un templo religioso de Francia, con el lema "Dios ha muerto", y mientras simulaba que se masturbaba. La fundación le acusó de haber incurrido un delito de escarnio.