Malestar en la Guardia Civil por la uniformidad inadecuada en la Jura de Bandera de los nuevos agentes

Malestar en la Guardia Civil por el hecho de que, en la Jura de Bandera celebrada en Baeza, los nuevos agentes no vistieran el tradicional uniforme, con el tricornio incluido, y lo hicieran en traje de campaña con boina. En las redes sociales que frecuentan los miembros de la Benemérita los comentarios son unánimes y uno dice que es como si un niño hace la Primera Comunión en chándal.

Por su parte la AUGC, que se ha hecho eco de este malestar, ha lamentado que uno de “uno de los actos más emotivos e importantes de los miembros de la Institución, la Jura de Bandera, la fidelidad hacia la enseña nacional, requisito imprescindible para adquirir la condición de guardia civil” se haya visto deslucido por no llevar el atuendo correcto.

“Los 1.115 compañeros de la 127 Promoción estaban vestidos con los trajes de campaña. Es una vergüenza que la Dirección General no les haya proporcionado a tiempo la uniformidad de gala que el acto requería”.

“Nos apena que a los nuevos compañeros se les dé la bienvenida de este modo. Es una circunstancia que se añade a otras tantas, pero, cuanto menos, merecen una explicación por esta gran desconsideración. Dentro del Cuerpo vivimos en una permanente escasez de todo tipo de material, no solamente de vestuario”.

“La Dirección General nos debe dotar de una indumentaria adecuada porque es necesaria durante el desempeño de nuestras funciones. En el Cuerpo ni tan siquiera funciona bien el sistema para peticionar prendas de trabajo. El tiempo que transcurre desde que se pide hasta que se recibe es tal, que en ocasiones incluso se producen cambios de temporada antes de que llegue. La recepción de la uniformidad de verano a veces tiene lugar en otoño o invierno. Además, hay ocasiones en las que ni tan siquiera es la adecuada para la zona en la que se trabaja. Por todo ello, no es una sorpresa lo que ocurrió con los compañeros de la Promoción 127, pero no deja de ser una falta de respeto. Desde su mismo día de Jura de Bandera han comenzado a sufrir las deficiencias a las que nos somete la Dirección de la Guardia Civil”. “Para AUGC es una gran desconsideración hacia miles de compañeros que por primera vez se “bautizan” bajo la enseña nacional y estos no lo hagan con el vestuario adecuado ya que para adquirir la condición de Guardia Civil hay que jurar previamente juramento ante la bandera”, subrayan.

En las redes sociales se comenta que muchos de los nuevos guardias irán a “especialidades o destinos en los que no se utiliza y no sabrán ni ponerse el tricornio. Una pena, para cualquier observador no avezado, las compañías desfilando le parecerán unidades del ejército en vez de guardias civiles”.

“La Guardia Civil es la Guardia Civil....con su historia, sus costumbres, sus obligaciones y sus distintivos históricos. Vergonzoso, fuera de lugar y una imposición de quienes su único fin es destruir cualquier cosa que funcione....incluso las mentes”, dice otro,

“La primera disposición del gobierno social comunista de la República, tras el inicio de la guerra civil, referida a la Guardia Civil, en fecha tan temprana como octubre de 1936, fue cambiarle el nombre por Guardia Nacional, cambiar la uniformidad y suprimir el tricornio, todo eso sin tener en cuenta que Madrid y Barcelona, por citar a dos de las ciudades más importantes, quedaron en zona republicana gracias precisamente a la Guardia Civil”, recuerda otro agente..