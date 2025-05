Feijóo exprime el apagón frente a las balas: "Desgasta más"

Era uno de los plenos más difíciles para el Gobierno porque las dos comparecencias que tenía que superar –apagón nacional y aumento de la inversión en Defensa– soliviantaban no solo a la oposición, sino también a sus propios socios parlamentarios.

El PP, que sabía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iba a tratar de «escabullirse» usando esta doble comparecencia como paraguas para no ofrecer explicación alguna, apostó por centrar su discurso en el apagón frente al segundo foco que es el que más divide al Ejecutivo de PSOE y Sumar: el plan de Defensa. «Al Gobierno le desgasta mucho más que la gente pase la noche en un tren que el gasto en Defensa», explican en Génova. Esta es la estrategia que siguió ayer el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acorraló a Sánchez en sus dos intervenciones. «Usted ha venido aquí sin una explicación clara y convincente. Diez días después ha venido con la osadía de victimizarse, en vez de encontrar soluciones. Usted busca al culpable sin asumir ninguna responsabilidad y victimizándose», censuró Feijóo.

El PP ve "cómodo" a Sánchez sin asumir responsabilidades

La primera lectura que saca el PP de las tres horas y media de intervención del líder del Ejecutivo es que, diez días después de que sucediera el apagón, el Gobierno sigue escudándose en el análisis de «756 millones de datos» para evitar dar respuestas. Esto, a juicio del PP, no es creíble. Los populares creen que el Gobierno trata de «ganar tiempo» para fabricar una versión sobre lo ocurrido, o, por otro lado, «buscar el camino para evitar indemnizaciones millonarias».

Para el PP, después de oír a Sánchez, sí que hay una convicción, y es que la teoría del ciberataque, que mantiene abierto el Gobierno, no es sostenible, dado que el presidente del Ejecutivo no relató ningún «indicio» de ataque exterior en sus comparecencias. Los populares sostienen que Sánchez sale «más debilitado» del debate puesto que llegó al hemiciclo con la intención de «sacar pecho» de su gestión en el día del apagón y, sin embargo, se encontró con un pleno que, lejos de otorgarle confianza, le pidió explicaciones. Así, Feijóo, con un discurso muy duro, trató de rebajar la euforia de Sánchez, recordándole los cinco españoles fallecidos por los efectos colaterales del apagón. El líder popular le acusó de «fallar en todo», tanto en la previsión, como en la reacción y la transparencia. «En la España de 2025 no es ninguna proeza que vuelva la luz doce horas después, lo normal debería ser que no se apague», le espetó.

Ante los intentos de Sánchez de esconder los motivos del apagón, el presidente popular arrolló con datos y preguntas al líder del Ejecutivo y le recordó que es el Gobierno el responsable de garantizar que haya «luz».

«¿Cómo que no sabía lo que podía ocurrir? ¿Cómo que fue una sorpresa? ¿Cómo puede asegurar que no va a volver a repetirse si no sabe lo que ocurrió?, fueron algunas de las cuestiones que le trasladó y que se quedaron sin contestar. Feijóo también le reprochó que no atendiera a los «once avisos» que recibió el Gobierno –desde hace cinco años– sobre las debilidades del sistema eléctrico y los riesgos de que la desconexión eléctrica sucediera.

El líder de la oposición identificó así el «caos» con la forma de gobernar de Sánchez y sacó como conclusión que uno de los mayores males del Gobierno es estar «cegado por su sectarismo». Ante la falta de propuestas energéticas para atajar futuras crisis, el presidente popular le recomendó una investigación internacional e independiente y exigió que sea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía de la UE quien la lidere. Además, también incidió en la necesidad de activar una comisión parlamentaria en las Cortes Generales para dirimir responsabilidades políticas. El PSOE ya ha anunciado que creará la suya propia, pero los populares no confían en que renuncien a «controlarla» y es por lo que ayer Feijóo anunció que activará una similar en el Senado –donde tienen mayoría absoluta– para «garantizar» la neutralidad de la investigación.

Feijóo usó sus siete minutos de réplica para destacar que, en las más de tres horas de intervención del presidente del Gobierno, «ha dedicado usted más tiempo a descalificarme que a explicar su plan de Defensa o aclarar por qué se produjo el apagón».