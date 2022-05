La Audiencia Nacional solicitará a Policía o Guardia Civil la investigación del espionaje

Va a resultar difícil dar con el autor o autores del espionaje, mediante Pegasus, a los teléfonos del presiente del Gobierno, Pedro Sánchez; y la ministra de Defensa, Margarita Robles, según expertos consultados por LA RAZÓN que subrayan que los que utilizan este sistema, una vez obtenido su objetivo, van borrando la “trazabilidad” de los vías utilizadas, probablemente mediante IPS que redireccionan unos a otros , en cuestión de segundos.

El hecho de que se haya descubierto ahora algo que paso hace casi un año se debe a que el Departamento Nacional de Seguridad (DNS), que es el que facilita los teléfonos encriptados a los miembros del Gobierno, mantiene un “histórico” del tráfico registrado con dichos móviles, por lo que habrá sido una revisión rutinaria la que ha permitido el hallazgo.

A este resoecto, cabe destacar la firma en que ha actuado el Gobierno frente a los incependentostas que han organizado el “Catalangate”. El Ejecutivo primero denuncia los hechos, aporta las pruebas a la autoridad Judicial y luego lo comunica a la opinión pública; diametralmente opuesto a los secesionistas, que no han pasado de denuncias ante los medios de comunicación, pero que en dos años no han formulado denuncia judicial alguna, … quizás porque no existen pruebas de lo que afirman.

De hecho, cada vez más voces autorizadas, a nivel internacional, cuestionan no solo la credibilidad del informe del “catalangate” sino de la propia organización, en referencia a Citizen Lab.

Este sistema de archivo no está está disponible para teléfonos particulares, los que habrían sido espiados en el llamado “Catalángate”, por lo que los citados expertos tienen serias dudas sobre la fiabilidad del informe realizado por la entidad canadiense Cirizen Lab. Además, en este caso había pasado más tiempo y no es tan sencillo, salvo que se disponga de los sistemas del DSN, hallar rastros de la posible intervención de Pegasus.

A partir de ahora, una vez presentada la denuncia en la Audiencia Nacional con las evidencias obtenidas por el Centro Criptológico Nacional (CCN), deberá ser el juez encargado de la instrucción el que encargue a los especialistas de la Policía Nacional o de la Guardia Civil la investigación del asunto, complicada en cualquier caso.

A nivel de hipótesis se pueden formular algunas sobre los culpables del ataque exterior sufrido por los teléfonos oficiales de Sánchez y Robles y quiénes estarían interesados en obtener datos de los mismos en aquellas fechas, pero no dejan de ser eso, hipótesis, difíciles de demostrar por la especificidad de Pegasus que va borrando su rastro una vez que ha actuado. Además, no se puede descartar una “acción de falsa bandera”, que pudiera atribuirse a unos cuando los culpables son otros.