Podemos desconocía el espionaje a Sánchez: “Los responsables políticos no pueden quedar impunes”

Malestar y preocupación entre las filas de Unidas Podemos. La información hecha pública hoy por el Gobierno sobre el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sorprendido a los socios del Ejecutivo, que se preguntan ahora si ellos también han sido vigilados ilegalmente.

Según han confirmado a LA RAZÓN fuentes de la formación morada, desconocían que el espionaje a traves de Pegasus afectaba tanto a Sánchez como a Robles. Es más, no sabían siquiera del motivo de la rueda de prensa convocada de urgencia hoy a las 9:30.

A la espera de un comunicado más rotundo, una de las primeras en manifestarse ha sido la ministra de Igualdad, Irene Montero. A través de sus redes sociales, manifestaba: “Una democracia no puede tolerar el espionaje a representantes públicos, menos aún al Gobierno y a su Presidente. Es un ataque a la seguridad del Estado. Los responsables políticos no pueden quedar impunes. Y hay que garantizar que no vuelve a pasar para proteger la democracia”.

Una democracia no puede tolerar el espionaje a representantes públicos, menos aún al Gobierno y a su Presidente. Es un ataque a la seguridad del Estado. Los responsables políticos no pueden quedar impunes. Y hay que garantizar que no vuelve a pasar para proteger la democracia — Irene Montero (@IreneMontero) May 2, 2022

Y en esa misma línea se ha manifestado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha mostrado su malestar por lo que considera una “profunda brecha en la seguridad del Estado”. A su juicio, “venga de donde venga, el fallo es inasumible” y por ello “es imprescindible depurar responsabilidades”.

La información revelada por el ministro de Presidencia muestra una profunda brecha en la seguridad del Estado. Venga de donde venga, el fallo es inasumible. Es imprescindible depurar responsabilidades. Está en juego nuestra democracia y la confianza de la ciudadanía. — Ione Belarra (@ionebelarra) May 2, 2022

Cese de los responsables del CNI

Más tajante se mostraba el diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Antón Gómez-ReinnCo, quien ha exigido el “cese” de los responsables “operativos y políticos” del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). A su juicio, no ha explicación para que el CNI no detectase los pinchazos o, lo que es peor, habiéndolos detectado no diese la voz de alarma. Por todo ello, considera que los responsables operativos y políticos deben ser cesados.

“Lo mínimo que se puede exigir a unos servicios de inteligencia es no espiar y conseguir que no se espíe a los dirigentes de su país”, matizaba el dirigente de Unidas Podemos.

Iglesias contra Robles y Marlaska

“Aún sigo tratando de digerir esto. Estamos ante una crisis de confianza sin precedentes de las instituciones del Estado. Se espía a ciudadanos por ser independentistas. Robles justifica ese espionaje y horas después nos dicen que se espía al propio Gobierno”, manifestaba el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias tras la rueda de prensa de Moncloa.

Ante este anuncio, Iglesias barajaba dos hipótesis. Una de ellas sería dar “por bueno” que la intervención en estos teléfonos “viene de fuera, sin saber muy bien qué es lo de fuera”. “Si el CNI no ha sido capaz de proteger los móviles del presidente del Gobierno y de la propia ministra de Defensa, es evidente que la máxima responsable del CNI, que es la ministra de Defensa, está en una situación, digamos, insostenible”, manifestaba.

En su segunda hipótesis, el exvicepresidente hacía referencia a Grande-Marlaska, siempre y cuando los autores del espionaje con Pegasus fueran “agentes de la seguridad del Estado, del CNI o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, actuando fuera de la ley y de manera irregular”.

En cualquiera de esos supuestos, la situación de ambos ministros sería “insostenible”.