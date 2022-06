«Tenemos un Gobierno sumiso que prefiere a Sánchez a defender las Islas»

María Fernández Pérez –Las Palmas de Gran Canaria 35 años– tomará posesión a finales de junio de su escaño. Será un voto de oro en un Congreso de aritmética endiablada. Tiene un marcado acento canario que pierde sorprendentemente cuando dice unas palabras en gallego, la tierra de sus padres. Licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas entró en política de la mano de Pablo Rodríguez Valido, vicepresidente del gobierno con Fernando Clavijo. El pacto con Nueva Canarias le ha abierto las puertas de las Cortes sustituyendo a Pedro Quevedo al que respeta, aunque elude valorar su trabajo. «Me voy a dejar la piel por Canarias», afirma sin titubear aunque reconoce vértigo en su nueva tarea que quiere llevar con ilusión, emoción y responsabilidad. ¿Su seguridad? La experiencia y el saber de Ana Oramas, a la que llama Ani, su compañera de partido. Hacía tiempo que Coalición Canaria no tenía dos representantes en la cámara baja de las dos circunscripciones del archipiélago.

¿Será usted el voto de oro?

La ambición es esa. Con Ani haremos un tándem para arrancar todo lo posible para Canarias y la compleja aritmética parlamentaria ayudará. Bienvenido sea el voto de oro si sirve para proteger nuestros fueros porque nos ayudan a luchar en igualdad de condiciones con las personas que viven en la península.

Oramas ha sido una voz crítica con el Gobierno, ahora serán dos diputadas, ¿Pedro Sánchez va a tener su apoyo?

Pedro Sánchez tendrá el apoyo de Coalición Canaria como lo ha tenido a lo largo de la historia la izquierda y la derecha. Solo una condición. Que su acción de Gobierno sea positiva para Canarias. Si Canarias gana, tendrá el apoyo de Coalición Canaria.

Hace un año usted dijo «votar a Coalición Canaria es la única garantía de que se atienda a Canarias en Madrid, la única garantía de que Canarias tenga futuro». ¿En este tiempo se ha atendido a Canarias?

No. No se nos atiende. Solo se nos escucha, y ha sido así a lo largo de la historia, si nuestros votos son necesarios para las mayorías. Este será nuestro objetivo: que el voto de Coalición Canaria sea determinante para que gane Canarias. Junto a Ani haremos que los votos de Canarias sean determinantes, seremos un elemento de presión para recibir todo lo que nos corresponde. Espero que con nuestro trabajo no volvamos a ver como se dejan de invertir 163 millones de euros vitales en una situación como la que estamos viviendo.

El Gobierno dice que las ayudas a La Palma han llegado. ¿Es cierto?

La Palma ha sido una pasarela de ministros y presidente, pero sin compromisos cumplidos. Ni siquiera han querido fijar en los presupuestos una partida para afrontar este drama. Los palmeros preguntan dónde están las ayudas que salieron en los titulares de prensa porque siguen sin ayudas, sin casa y sin actividad económica.

¿No ha funcionado la coordinación entre Canarias y Madrid?

Nos dijeron que tener los mismos operadores nos iba a ayudar a tener línea directa con Madrid y no ha sido así. Europa debatió un impuesto de sociedades mínimo del 15por ciento, cuando la ZEC –Zona Especial Canaria– marca un 4 por ciento. España no dijo ni mu. Lo peor, es que el Gobierno canario tampoco, no presionó para que España nos defendiera ante la Unión Europea en un tema vital. Trabajaré para que Coalición Canaria dirija el nuevo Gobierno canario para recuperar el tiempo perdido. Lo prioritario no son las elecciones, son obtener los recursos que necesitamos.

¿Siguen llegando pateras?

Sí. Ya no es una crisis, es un drama humanitario. Solo nos hacen caso cuando hay un repunte, pero los canarios amanecemos a diario con pateras llegando a la costa, y casi siempre con fallecidos. Esa gente se juega la vida por alcanzar una vida mejor. Están convirtiendo nuestros mares en fosas comunes y las islas en una cárcel.

¿Los acuerdos con Marruecos han cambiado la situación?

Es indignante que en algo tan importante para nosotros como Marruecos, donde tenemos tanto que decir por vecindad, por nuestra unión con el pueblo saharaui, por las prospecciones petrolíferas o el drama humanitario, no se nos haya consultado. Canarias no pinta nada en este acuerdo opaco.

¿Cuál es su asignatura pendiente?

A Canarias le falta de todo y hemos perdido derechos conquistados fijados en el Estatuto. Si no se respetan nuestros derechos, no podemos hablar de mejoras. Primero respeto, luego mejoras. El problema es que tenemos un Gobierno sumiso que prefiere a Sánchez a defender a Canarias. Me centraré en el Ministerio de Movilidad, como portavoz del grupo mixto. Tenemos pendientes 1000 millones para carreteras y exigiré que se ejecute lo presupuestado, o nuestra presencia en AENA. También me ocuparé de política energética y vivienda, porque los proyectos invaden competencias exclusivas.

¿Es partidaria de las prospecciones petrolíferas?

No. Canarias ya dio una respuesta social muy contundente. Me preocupa Marruecos que tiene el proyecto de hacerlas a unos 80 kilómetros de la costa. Me preocupa porque pone en riesgo nuestro ecosistema.

¿Y la Ley de Vivienda?

La Ley invade nuestras competencias y no negociaremos esta invasión. Canarias tiene su propia ley y la ley estatal va en contra. Lo sorprendente es que el Gobierno canario no haya dicho una palabra. Seguiremos presentando propuestas con acento canario.